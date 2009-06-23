Султанат Оман хочет такие же праздники, и такое же освещение (ВИДЕО)

В Омане в следующем году - череда значимых государственных праздников. Заимствовать опыт украшать город и организовывать массовые гуляния решено именно у белорусской столицы.

На решение султаната повлияла даже такая деталь, что в национальных флагах двух стран практически одинаковая цветовая гамма. Поэтому и предпраздничное оформление Минска близко и понятно жителям Омана.

- Нам интересен опыт Минска в организации фестивалей и массовых гуляний. Также по ночной подсветке улиц и зданий. Мы изучали китайский опыт, но пришли к выводу, что белорусский более приемлем для Беларуси. Мы хотели бы перенять ваши наработки, - сообщил Сейид Аль Мутасим бен Хамуд Аль Бусаиди, государственный министр и Губернатор Маската Султаната Оман.

- У нас меньше солнечных дней, чем у вас, поэтому нам порой не хватает настроения и поэтому мы к этой теме очень серьёзно отнеслись, - сказал на это Николай Ладутько, исполняющий обязанности председателя - первый заместитель председателя Мингорисполкома.