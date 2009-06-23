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Султанат Оман хочет такие же праздники, и такое же освещение (ВИДЕО)

23 июня 2009 17:08
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В Омане в следующем году - череда значимых государственных праздников. Заимствовать опыт украшать город и организовывать массовые гуляния решено именно у белорусской столицы.

На решение султаната повлияла даже такая деталь,  что в национальных флагах двух стран практически одинаковая цветовая гамма. Поэтому и предпраздничное оформление Минска близко и понятно жителям Омана.

-  Нам интересен опыт Минска в организации фестивалей и массовых гуляний. Также по ночной подсветке улиц и зданий. Мы изучали китайский опыт, но пришли к выводу, что белорусский более приемлем для Беларуси. Мы хотели бы перенять ваши наработки, - сообщил Сейид Аль Мутасим бен Хамуд Аль Бусаиди,  государственный министр и  Губернатор Маската Султаната Оман.

- У нас меньше солнечных дней, чем у вас, поэтому нам порой  не хватает настроения и поэтому  мы к этой теме очень серьёзно отнеслись, - сказал на это Николай Ладутько,  исполняющий обязанности  председателя - первый заместитель председателя Мингорисполкома.

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