Сукало: Включение белорусских судей в список невыездных - нарушение Евросоюзом международного пакта 1985 и резолюции 1994

Валентин Олегович Сукало, председатель Верховного суда Республики Беларусь, ответил на вопросы ведущего программы «Картина мира» на телеканале «РТР-Беларусь» Юрия Козиятко.

Мы видим, что на этой неделе 10 судей Минского суда включены в список невыездных в Евросоюз и в США. Как Вы оценивайте этот шаг?

Валентин Сукало: Я думаю, что здесь есть очень серьезные нарушения международных рекомендаций, традиций, связанных с правосудием, потому что у нас тоже существуют свои правила, свои какие-то международные параметры. В частности, в Милане в 1985 году был принят международный пакт о недопущении каких-то санкций, наказаний в отношении судей, выполняющих свои профессиональные обязанности. Более того, Кабинет министров Совета Европы в 1994 году принял резолюцию, которая говорит о том, что подобные санкции недопустимы. Поэтому удивительно и странно то, что те, кто нам рекомендует перенимать международные традиции, международные стандарты, сами и нарушают эти стандарты. По сути, это такое неприкрытое давление, может быть, даже угроза по отношению к работающим судьям, честно выполняющим свой профессиональный долг.

Мы видим, что давление происходит и на власти Украины до и после того как была осуждена Юлия Тимошенко. Это такая практика сейчас сложилась?

Валентин Сукало: Я думаю, что это не практика, а политика, которая, конечно, сегодня оказывается странами Совета Европы на страны молодой и развивающейся демократии. Они считают, что наша система правосудия чем-то несовершенна. Но когда мы встречаемся на международных семинарах и форумах, то мы видим, что в их судебных системах не меньше ошибок и каких-то упущений, чем в наших, а, может, в чем-то мы и превосходим эти судебные системы.