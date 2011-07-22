Сукало: Организаторы молчаливых акций несут ответственность за любую травму, полученную теми, кто в них участвует

Такое мнение высказал председатель Верховного суда Валентин Сукало во время оnline конференции на сайте БЕЛТА.По мнению председателя ВС, участники акции и сами должны знать, что нарушают законодательство. Дело в том, что эти мероприятия не являются стихийными. «Это не встречи случайных людей, как они пытаются это преподнести. Совершенно понятно, что это спланированные и подготовленные акции со своими программами, исполнителями, организаторами, а также со своими целями», - сказал Валентин Сукало. За подобные акции административная ответственность неизбежна, резюмировал Сукало.