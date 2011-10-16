Сукало, главный судья Беларуси: На 700 человек меньше ежегодно направляется в места лишения свободы, из 39 000 мест заполнены только 31 000

Валентин Олегович Сукало, председатель Верховного суда Республики Беларусь, ответил на вопросы ведущего программы «Картина мира» на телеканале «РТР-Беларусь» Юрия Козиятко.

Запад критикует судебное решение (в отношении Тимошенко - прим. ред) не только в Украине, но и в Беларуси и подвергает их сомнению, хотя судебная система небезгрешна во всем мире. В Беларуси, по крайней мере, есть стремление к совершенству. Президент Лукашенко своим указом утвердил Послание о перспективах развития системы общих судов Беларуси. Что это за послание и к чему оно нас приведет, готов рассказать председатель Верховного суда Республики Беларусь Валентин Сукало.

Президент отправил судам послание и, по сути, суды находятся на пороге перемен. Скажите, почему «послание»? Почему это не протокол, не поручение, не директива, не указ?

Валентин Сукало: Я думаю, что это было сделано неслучайно. Это наименование подчеркивает отношение главы государства к независимой судебной ветви власти. И как раз «послание» — это такая мягкая формулировка, которая подчеркивает рекомендации, пожелания, может быть, не такой жесткий и настойчивый характер самого документа.

Означает ли это, что какие-то пункты послания Вы можете проигнорировать?

Валентин Сукало: Нет. Это совершенно это не означает. Послание утверждено Указом. Оно имеет достаточно нормативный характер, обязательный для исполнения всеми. В том числе, в первую очередь, нами — тем, кому поручено исполнение этого послания.

Один из пунктов, который больше всего обсуждают, может, почему-то он ближе населению, — возвращение в зал суда присяжных заседателей, которых убрали оттуда уже лет сто назад, после революции 17 года. Это главное?

Валентин Сукало: Это самая обсуждаемая новелла потому, что эта форма правосудия более привлекательная, демократичная, интересная для людей. И, конечно, она имеет много сторонников, поэтому они очень много о ней говорят.

Если есть сторонники, значит есть и противники?

Валентин Сукало: Безусловно есть и противники, и сторонники. Но привлекательность этой формы правосудия заключается в том, что присяжные, как представители народа, находясь в совещательной комнате без профессионального судьи, привносят туда свое представление, может быть, о добре и зле, о преступлении и наказании, о понятии и восприятии общественной справедливости. И такие понятия не всегда, может быть, совпадают с правками сухих правовых норм и не вписываются в них. Может быть, не всеми воспринимаются, но они имеют право на жизнь. Но я бы не расценивал эту форму правосудия как панацею от всех бед. Мне кажется, она не способна оказать решающее влияние на качество правосудия во всей судебной системе, поскольку во всех странах, там, где эта форма существует, под юрисдикцию этого суда, как правило, попадают от двух до пяти процентов уголовных дел и не оказывают решающее влияние на качество правосудия в целом.

А на приговор решающее влияние будет оказывать или нет? Решение присяжных заседателей будет окончательным, или все-таки судья по-прежнему будет выносить приговор?

Валентин Сукало: Нет, разумеется. В том англо-саксонском типе, в котором подразумевается коллегия присяжных, она выносит вердикт отдельно, самостоятельно, без присутствия профессионального судьи. В этом особенность и смысл присяжных, что они сами решают то, что им поручено. А судья только ведет процесс и подводит их к совещанию.

Лет 20 назад я жил в России. И в начале 90-х во многих российских регионах начали возвращать присяжных заседателей в зал суда. У нас спустя 20 лет об этом подумали. Почему именно сейчас?

Валентин Сукало: Это не сейчас. Это было в первом варианте концепта судебно-правовой реформы как один из вариантов. И я должен сказать, что по инициативе Верховного суда министерством юстиции введение этого института было отложено как раз до 15-го года. Мы считали, что ни наша правовая система, ни наши люди, может быть, ни наши залы, ни наши судьи пока не были готовы к такой форме правосудия.

Сейчас готовы?

Валентин Сукало: Я думаю, что сейчас в большей степени готовы. Если говорить о практической реализации этого поручения, то предполагаю, что это будет трансформация существующего института народных заседателей в суд присяжных, в коллегию присяжных.

...Или это элемент влияния Запада, ведь Запад говорил, что у нас мало демократии, а ведь это один из элементов гражданского общества, и мы делаем шаги навстречу?

Валентин Сукало: Нет. Это отнюдь не связано с какими-то пожеланиями, рекомендациями. В общем-то, я говорю, эта идея вынашивалась давно, серьезно прорабатывалась, проводились исследования, опрашивали специалистов, в том числе профессиональных судей. И это решение готовилось задолго до всяких событий, которые Вы имеете ввиду.

Об этих событиях мы чуть позже поговорим. А пока возвращаясь к посланию, что там все-таки предусмотрено еще, кроме присяжных заседателей? Как изменится судебная система?

Валентин Сукало: Сегодня, может быть, в большей степени были характерны для национального правосудия жесткие карательные меры, возможности, санкции. И сегодня ставится задача, чтобы сместить акценты правосудия в сторону восстановительных, примирительных процедур и функций, на каком-то этапе отсечь значительное количество мелких преступлений, не доводить их до судебного разбирательства, прекратить на различных основаниях на досудебной стадии. Вот это, пожалуй, одно из основных направлений, а второе — там, где уже нельзя избежать судебной процедуры и судебного разбирательства, сделать все, чтобы выбрать наиболее оптимальные, более мягкие санкции. Сделать правосудие с человеческим лицом, я бы сказал так.

Если известный штамп использовать: мужик украл мешок картошки, то задача — не отправлять его в колонию, а, может быть, оштрафовать и оставить его на свободе, чтобы шел работать.

Валентин Сукало: Насчет мешков картошки, это устаревший штамп. Сегодня уже нет в наших местах лишения свободы людей, укравших мешок картошки. Да, я думаю, до суда такие дела уже не доходят. Вы знаете, есть классическое определение правосудия, которое из римского права вытекает и говорит так: «Правосудие — это возможность подводить людей к возможно меньшим несчастьям». Главная цель сегодня, я думаю, и нашего правосудия — все сделать для того, чтобы сделать минимальными последствия правонарушений, и наказания за эти правонарушения.

Скажите, а какую роль экономика играет в этом послании?

Валентин Сукало: Прямое влияние, потому что когда меняется экономическая ситуация, когда меняется экономическая политика, то право должно поддерживать, обеспечивать проходящие в экономике изменения, но не только право, а правоприменительная практика.

Если говорить о том, что большое количество заключенных, которых отправляют в колонии и которые после некоторой гуманизации судебного процесса могут туда не попасть, сократят издержки государства. Зачем их там содержать, если они могут с неискалеченными судьбами, с огромным штрафом оставаться на свободе?

Валентин Сукало: Это один из основных разделов концепции в связи с тем, чтобы сделать наши наказания максимально эффективными и сделать минимальным количество людей, направляемых в места лишения свободы. В последнее время примерно на 700 человек ежегодно направляется судами в места лишения свободы меньше, чем это было в предыдущие годы. Это такая наша задача, которую мы успешно претворяем в жизнь.

Можем ли мы заглянуть далеко вперед? Вытрезвители в Беларуси закрыли. Может быть, спустя какое-то время закроется какое-то количество колоний?

Валентин Сукало: Да. Это уже происходит. Это уже есть. Это уже объективный процесс. Сегодня в местах лишения свободы находится около 31 тысячи человек при общей наполняемости мест лишения свободы на 39 тысяч.