Судный день Украине

В центре внимания участников 18-го заседания Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав правительств - документы для формирования правовой базы таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.
Товарооборот Беларуси и Индии может достичь к 2010 году полмиллиарда долларов. Такое мнение высказали президенты обеих стран на переговорах в Нью-Дели.
На востоке принято встречать радушно. Александр Лукашенко встречали как дорогого гостя.
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