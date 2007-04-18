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Судный день Украине

18 апреля 2007 08:34
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От принятого на нынешнем заседании решения зависит многое.17 апреля Конституционный суд приступил к рассмотрению вопроса о законности указа президента Виктора Ющенко о роспуске Верховной Рады и проведении внеочередных парламентских выборов.

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