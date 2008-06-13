Судьба лиссабонского договора о реформировании ЕС в руках Ирландии

Эта единственная страна из 27 членов ЕС, которая вынесла на общенациональный референдум новое Лиссабонское соглашение. Сегодня здесь подсчитывают голоса, отданные накануне. Цель общенационального опроса – утвердить, наконец, единую европейскую конституцию. Пока трудно спрогнозировать результаты референдума – голоса делятся почти поровну. Если ирландцы скажут "нет", то лиссабонское соглашение повторит судьбу конституции ЕС, против которой в 2005 году высказались Франция и Нидерланды.