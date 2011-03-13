Суд над участниками акции 19 декабря из России: наблюдатели от ОБСЕ, открытость процесса и штраф в 300 базовых величин

Ивана Гапонова и Артема Бреуса освободили прямо в зале суда. Также каждый из них обязан выплатить штраф в 300 базовых величин. Сам судебный процесс оказался беспрецедентно прозрачным. Для наблюдения Беларусь пригласила даже экспертов ОБСЕ. Открытость процесса отметили и российские дипломаты.

В этот же день озвучен приговор и Дмитрию Медведю. Он получил три года условно.

На этот процесс, словно за информационным деликатесом, становились в очередь. Общую. Ведь пока охотники за жареными фактами высматривали самую аппетитную деталь, ценители другого ранга глазами съедали статьи. Не из уголовного кодекса.

Впрочем, обсуждать судебные перипетии можно, основываясь не только на журналистском творчестве. Для наблюдения за ходом судебных процессов над участниками событий 19 декабря Беларусь пригласила экспертов ОБСЕ, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». На слушаниях по делу Бреуса и Гапонова они садятся в первом ряду. Там же, только с противоположного края – представители российской стороны. Международные наблюдатели в зале суда присутствовали в ходе всего заседания.

Омер Фишер, эксперт ОБСЕ:

Пока мы наблюдаем за ходом процесса, но позже сделаем официальный отчет. Сегодня мы еще не готовы делать какие-то выводы. Наши представители следят и анализируют все, что происходит во время слушаний.

Виктория Громова, представитель международной наблюдательной миссии в Республике Беларусь:

Здесь было больше возможности для граждан попасть на судебный процесс. Для нас очень важно отслеживать все, что связано с судебным процессом.

Юрий Лепешков, заведующий кафедрой международного права факультета международных отношений БГУ:

Состоявшаяся попытка пригласить представителей ОБСЕ и факт их присутствия на судебном разбирательстве свидетельствует о том, что мы не скрываем того, что происходит в ходе этого судебного разбирательства и что судебное разбирательство носит открытый характер.

Слушания по делу двоих россиян, Артема Бреуса и Ивана Гапонова, начались еще в феврале. Однако после появления дополнительных материалов заседания переносили дважды. Суд удовлетворил просьбу адвокатов обвиняемых – они попросили тайм-аут для того, чтобы лучше подготовиться к защите.

Сергей Кунаш, государственный обвинитель:

По их просьбе судом было предоставлено время для подготовки к защите. Следующее судебное заседание назначено на 10 марта на 10.00.

Однако на финальном слушании 10 марта оказалось, что изменилось не обвинение, а, как ни странно, показания одного из обвиняемых. Иван Гапонов, который ранее сам же и рассказывал, как 19 декабря пришел на площадь, чтобы выразить гражданскую позицию, внезапно сообщил суду, что на несанкционированной акции появился исключительно из любопытства.

В ходе заседания были допрошены и 15 потерпевших, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Однако ни один из них не показал, что был травмирован именно Гапоновым или Бреусом. В последнем слове обвиняемые не признали свою вину. Равно как и еще один участник беспорядков Дмитрий Медведь. Его дело слушалось в том же суде, и приговор вынесли буквально на 10 минут раньше, чем россиянам.

Кирилл Мазовка, государственный обвинитель:

Назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на три года без направления в исправительное учреждение открытого типа.

При вынесении приговора Бреусу и Гапонову суд учел все детали и нюансы. Смягчающими обстоятельствами стали и молодой возраст обвиняемых, и то, что ранее они не привлекались к уголовной ответственности. Оглашенное наказание – штраф. 300 базовых – каждому.

Сергей Кунаш, государственный обвинитель:

В качестве меры наказания стороной обвинения запрашивался штраф. Суд согласился, назначив наказание в виде штрафа.

Юрий Лепешков, заведующий кафедрой международного права факультета международных отношений БГУ:

Любой иностранный гражданин может быть привлечен к ответственности за совершение административного правонарушения, уголовного преступления. Если его вина будет доказана, то, естественно, он должен нести наказание.

Житель Бреста:

Безусловно, у нас за преступление наказание быть должно. Здесь никаких вопросов и сомнений быть не может.

Жительница Бреста:

Как можно прийти и громить? В цивилизованном мире все решается совершенно другим путем.

Житель Могилева:

Возможно, это пригодится для того, чтобы другие поняли, что нельзя такое делать.

Бреуса и Гапонова освободили прямо в зале суда, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Поэтому они сами смогли пообщаться с журналистами и лично подтвердить, что домыслы – это всего лишь домыслы.

Реакция российских дипломатов последовала как никогда оперативно. Ведь они сами присутствовали при оглашении приговора.

О том, что доступ на судебные слушания абсолютно открыт, советник посольства Российской Федерации в Беларуси Вадим Гусев говорил и раньше.

Вадим Гусев, советник посольства Российской Федерации в Республике Беларусь:

Подчеркиваю важность того, что судебное заседание носит открытый характер.

Посольство положительно восприняло вердикт белорусского суда об освобождении российских граждан из-под ареста в зале суда.

Вскоре после вынесения приговора Бреусу и Гапонову свою позицию выразил и российский МИД.

Из комментария официального представителя МИД России А. К. Лукашевича:

Артем Бреус и Иван Гапонов находятся на свободе, и это вызывает у нас чувство удовлетворения.

И это при том, что совсем недавно во внешнеполитведомстве России недвусмысленно намекали на предвзятость белорусского правосудия и уж совсем открыто заявляли о том, что не рассчитывают на позитивный исход дела. Но для Бреуса и Гапонова дело уголовное завершилось как нельзя более позитивно.

Уголовный кодекс Республики Беларусь.

Статья 293. Массовые беспорядки

ч.2. Участие в массовых беспорядках, выразившееся в непосредственном совершении действий, названных в части первой настоящей статьи (насилие над личностью, погромы, поджоги, уничтожение имущества, вооруженное сопротивление представителям власти), наказывается лишением свободы на срок от трех до восьми лет.



Причем, даже максимум, предусмотренный в Беларуси по данной статье, во многих западных странах не превысил бы весьма «лояльного» наказания. К примеру, если бы вот так же, «из любопытства», молодые люди прогулялись по площади, скажем, в Латвии, несанкционированный променад они бы еще долго вспоминали за решеткой.

Уголовный кодекс Латвийской Республики.

Статья 225. Массовые беспорядки

ч. 2. Активное участие в массовых беспорядках, связанных с действиями и последствиями, указанными в части первой настоящей статьи (погромами, разрушениями, поджогами, уничтожением имущества или насилием над личностью, или сопротивлением представителям власти), наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет.

В Эстонии и Великобритании угодить в места не столь отдаленные за участие в массовых беспорядках можно сразу на 10 лет, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А в Вашингтоне всех участников несанкционированных демонстраций и вовсе арестовывают априори, особенно не разбираясь – скандировал ли человек лозунги или шел на полицейского с ружьем. Так что и Бреусу, и Гапонову, и другим «декабристам» еще очень повезло, что судили их по белорусским законам.