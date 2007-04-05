Студентам Сантьяго ехать в университет неудобно

В Сантьяго арестовано около 100 человек в результате ожесточенных столкновений студентов с полицией. Несколько часов подряд движение на центральных улицах города было парализовано. Стражи порядка с трудом разогнали молодых людей, которые забрасывали полицейских камнями. Демонстрантов не останавливали даже водометы. Недовольство митингующих вызывало транспортная реформа. После изменения маршрута автобусов в Сантьяго многим студентам стало сложнее добираться до места учебы.