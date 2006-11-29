Структуру СНГ ожидает реформа

СНГ будет развиваться, в том числе и в новых направлениях. К такому выводу пришли лидеры стран Содружества во время прошедшего накануне в Минске саммита. Его главные итоги подвёл 29 ноября на встрече с журналистами министр иностранных дел Беларуси Сергей Мартынов.

Все разговоры о том, что СНГ прекращает своё существование, не имеет под собой юридической основы. Как подчеркнули в министерстве, СНГ будет работать, его роль безальтернативна. Однако структуру ожидает реформа. И это один из основных итогов саммита, накануне 15-летия Содружества.

Содружество обеспечивает инфраструктурное единство пространства былого Советского Союза. Направления, по которым оно работает, фактически безальтернативны. Это касается не только зоны свободной торговли, системы ПВО и взаимодействия в гуманитарной сфере, но и политической площадки. По словам Сергея Мартынова, отдельные двусторонние встречи, прошедшие в Минске, были бы затруднительны за рамками саммита.

Встречи лидеров Беларуси и России прошли в атмосфере чрезвычайного конструктивизма. Наши страны остаются партнёрами во всех направлениях. В частности, это тематики газа и нефти, а также двусторонних торговых мер.

Что же касается переговоров о создании СП на базе Белтрансгаза, то их завершение планируется на конец года. Президенты подтвердили намеренность пойти по принципу 50х50. Беларусь ищет также и дополнительные источники поставок нефти и газа в целях энергетической безопасности страны.

Подводя итоги, Сергей Мартынов также отметил явный дисбаланс в освещении саммита. Он назвал достаточно несерьёзными СМИ, уделившие приоритетное внимание журналистскому скандалу.