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Строительством заводов по обогащению урана Иран нарушит ряд резолюций Совета безопасности ООН

30 ноября 2009 09:00
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В Вашингтоне и Лондоне уже назвали планы Тегерана вызовом международному сообществу.Президент Ирана сообщил о том, что в стране намерены производить 250-300 тонн обогащенного урана в год. Амбициозные заявления последовали спустя два дня после того, как руководство МАГАТЭ потребовало от Тегерана остановить строительство завода по обогащению урана в районе города Кум, и не возводить новых ядерных объектов без согласия ООН.

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