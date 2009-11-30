Строительством заводов по обогащению урана Иран нарушит ряд резолюций Совета безопасности ООН

В Вашингтоне и Лондоне уже назвали планы Тегерана вызовом международному сообществу.Президент Ирана сообщил о том, что в стране намерены производить 250-300 тонн обогащенного урана в год. Амбициозные заявления последовали спустя два дня после того, как руководство МАГАТЭ потребовало от Тегерана остановить строительство завода по обогащению урана в районе города Кум, и не возводить новых ядерных объектов без согласия ООН.