Строительной отрасли Беларуси нужна эффективная система безопасности труда

Она должна работать четко, как часы. Об этом заявил премьер-министр Сергей Сидорский сегодня на заседании Президиума Совета Министров На нем обсуждалось исполнение Директивы №1. Каждый четвертый погибший на производстве в прошлом году работал на строительных и строительно-монтажных объектах. По мнению руководителя правительства, в этой отрасли необходимо ввести систему поощрения работников за предупреждение производственного травматизма. А ещё необходимо поощрять граждан, которые информируют власть о случаях распития спиртного на производстве. Такая практика существует в Швейцарии и Германии. Тем более, что основная причина несчастных случаев со смертельным и тяжёлым исходом – человеческий фактор.