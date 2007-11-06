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Строительная отрасль Беларуси активно инвестируется

06 ноября 2007 09:18
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Как реализуется в Беларуси государственная программа развития материально-технической базы строительной отрасли на 2006-2010 годы, - этой теме было посвящено сегодняшнее заседание Совета министров республики.

"За  последних два года  реализовано 8 крупных  проектов. А до 2010 года - должны осуществить 26 инвестиционных  проектов", - такая  информация  прозвучала от министра по строительству и архитектуре Александра Селезнева.  Сложности есть.  Касаются финансирования программы со стороны местных бюджетов. 2007 году до минимального уровня были сокращены отчисления в соответствующий инновационный фонд.
 
Тем не менее, с начала реализации программы,  строительной техники приобретено более чем на  четверть от плана.  В стране реконструируют, технически и технологически перевооружают  строительные заводы и фабрики.  "Современную и  востребованную продукцию выпускают", - отчитался первому вице-премьеру Владимиру Семашко Александр Селезнев. Прямо не прозвучало, но  факт: развитие  одной отрасли, в данном случае строительной, движет за собой другие.

Первому вице-премьеру продемонстрировали, образцы принципиально новых для Беларуси видов стройматериалов. Например, термоблоки на основе цемента и керамзита.   Теплопроводность их такова, что вместо метра  обычных кирпичей, этих требуется в половину меньше. Мощности  по выпуску традиционных силикатного  и керамического кирпича,  стеновых блоков,  - тоже будут увеличены.

Реконструкция "Минского комбината  силикатных изделий" - в числе крупных инвестпроектов.  На карте предприятия красным цветом обозначена большая территория, где в 2009 году появится новый современный цех по производству ячеистого бетона по немецкой технологии.

В целом, в этом году практически на всех предприятиях  отрасли  вводятся новые линии и оборудование. И в 2010 году  ожидают прирост объема производства от плюс 40% до увеличения в 2,7 раза. Положительное сальдо внешней торговли белорусских строительных предприятий только за этот год составило 150 миллионов долларов. Легко просчитать, какую  экономическую прибыль можно получить в 2010, реализовав программу.

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