Строительная отрасль Беларуси активно инвестируется

Как реализуется в Беларуси государственная программа развития материально-технической базы строительной отрасли на 2006-2010 годы, - этой теме было посвящено сегодняшнее заседание Совета министров республики.

"За последних два года реализовано 8 крупных проектов. А до 2010 года - должны осуществить 26 инвестиционных проектов", - такая информация прозвучала от министра по строительству и архитектуре Александра Селезнева. Сложности есть. Касаются финансирования программы со стороны местных бюджетов. 2007 году до минимального уровня были сокращены отчисления в соответствующий инновационный фонд.



Тем не менее, с начала реализации программы, строительной техники приобретено более чем на четверть от плана. В стране реконструируют, технически и технологически перевооружают строительные заводы и фабрики. "Современную и востребованную продукцию выпускают", - отчитался первому вице-премьеру Владимиру Семашко Александр Селезнев. Прямо не прозвучало, но факт: развитие одной отрасли, в данном случае строительной, движет за собой другие.

Первому вице-премьеру продемонстрировали, образцы принципиально новых для Беларуси видов стройматериалов. Например, термоблоки на основе цемента и керамзита. Теплопроводность их такова, что вместо метра обычных кирпичей, этих требуется в половину меньше. Мощности по выпуску традиционных силикатного и керамического кирпича, стеновых блоков, - тоже будут увеличены.

Реконструкция "Минского комбината силикатных изделий" - в числе крупных инвестпроектов. На карте предприятия красным цветом обозначена большая территория, где в 2009 году появится новый современный цех по производству ячеистого бетона по немецкой технологии.

В целом, в этом году практически на всех предприятиях отрасли вводятся новые линии и оборудование. И в 2010 году ожидают прирост объема производства от плюс 40% до увеличения в 2,7 раза. Положительное сальдо внешней торговли белорусских строительных предприятий только за этот год составило 150 миллионов долларов. Легко просчитать, какую экономическую прибыль можно получить в 2010, реализовав программу.

