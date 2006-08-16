Стратегия развития ЕврАзЭС - в центре внимания глав государств Сообщества

Намерения стран-членов Евразийского экономического сообщества углублять интеграционные процессы в ЕврАзЭС, вплоть до создания Таможенного союза, должны быть соотнесены с темпами вступления в ВТО каждого из государств Сообщества. Об этом заявил президент России Владимир Путин на неформальной встрече глав государств ЕврАзЭС в Сочи. Переговоры лидеров стран Сообщества проходят в сочинском санатории "Русь".

Как ожидается, президенты Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана обменяются мнениями по вопросам создания Таможенного союза, формирования общего энергетического рынка ЕврАзЭС. Главы государств также поделятся информацией относительно планов каждой из стран по вступлению во Всемирную торговую организацию.

Главы государств ЕврАзЭС намерены также обсудить вопросы углубления взаимодействия Евразийского экономического сообщества с ОДКБ. Этот факт особо подчеркнул президент России Владимир Путин. По словам российского лидера, в связи с обсуждением этого вопроса в Сочи приглашен генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Николай Бордюжа. Он также доложит президентам об организационно-правовом оформлении членства Узбекистана в ОДКБ.

После завершения встречи президентам будет предложено посещение сельскохозяйственной выставки Таджикистана.