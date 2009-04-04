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Страсбург: заседание второго дня юбилейного саммита Североатлантического альянса

04 апреля 2009 13:17
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Главная интрига — удастся ли выбрать преемника уходящему генсеку организации Яапу де Хопу Схефферу. Накануне лидеры стран НАТО не смогли договориться по этому вопросу. На повестке дня - и стратегия альянса в Афганистане. В это же время на улицах Страсбурга проходят массовые столкновения между полицейскими и антиглобалистами – противниками саммита. Манифестанты бьют стекла машин, строят на улицах баррикады и тут же их поджигают. Чтобы разогнать анархистов, стражам порядка приходится применять слезоточивый газ. Арестованы около 30 хулиганов.

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