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Страны Таможенного союза могут ввести единую визу, аналогично шенгенской

31 марта 2011 18:08
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В Министерстве иностранных дел Беларуси не исключают, что в будущем страны Таможенного союза могут ввести единую визу, аналогичную шенгенской.

Данный аспект находится на начальной стадии рассмотрения. Сейчас формируется группа экспертов, которая изучит вопросы  процесса унификации.

Эта тема уже поднималась в марте на заседании глав правительств в Минске. Тогда и было решено создать  рабочую группу, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Андрей Савиных, начальник управления информации, пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:
Скорее всего, это коснется режима пребывания иностранных граждан на территории трех стран. По-видимому, эксперты будут рассматривать вопросы, связанные с использованием трудовой силы иностранцев на территории стран Таможенного союза. Наши специалисты также рассмотрят вопросы унификации правил и условий выдачи виз. Возможно, в сферу внимания экспертов попадут также вопросы, связанные с унификацией визовых режимов с третьими странами.

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