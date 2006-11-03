Страны-союзницы и соседи США видят в Америке угрозу глобальному миру

Население стран-союзниц и соседей США видит в Америке угрозу глобальному миру. Об этом свидетельствуют данные опросов, проведенных ведущими газетами Великобритании, Израиля, Канады и Мексики.

Исследование показало, что большинство жителей этих стран считают Джорджа Буша более опасным для мира, чем, например, лидера ливанской "Хезболлы" Хасана Насраллу. По этому показателю Буша опередил только глава "Аль-Каиды" Усама бен Ладен. Так, бен Ладена назвали источником опасности для всего мира 87% опрошенных, Буша - 75%.

В целом данные опроса показывают, что американская внешняя политика вызывает недоверие у людей по всему миру. Так, по мнению 69% опрошенных британцев, американская политика сделала мир менее безопасным, это же мнение разделяют 62% канадцев, 57% мексиканцев. Вторжение в Ирак было неоправданным, по мнению 71% жителей Великобритании. С ними согласны 89% мексиканцев и 73% канадцев.

Степень поддержки политики Вашингтона, отмечает британская газета The Guardian, уменьшилась даже в Израиле, где Америку считают гарантом национальной безопасности.