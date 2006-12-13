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Страны СНГ окажут друг другу помощь при возникновении кризисных ситуаций

13 декабря 2006 14:33
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Государства-участники СНГ будут работать в тесном контакте при возникновении кризисных ситуаций на внешних границах Содружества. 13 декабря в Минске согласуются все необходимые документы. Первоначальный вариант протокола об оказании помощи при возникновении и урегулировании кризисных ситуаций на границах уже был утвержден. Однако в этом году в Исполком СНГ поступили новые предложения от российской стороны. Поэтому документ проходит процедуру дополнительного согласования. После этого он будет вынесен на рассмотрение высших органов содружества.

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