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Страны СНГ не должны допустить разобщенности

09 октября 2009 14:11
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Об этом заявил по завершении саммита Содружества Александр Лукашенко.

По словам белорусского лидера, все участники саммита сошлись во мнении, что необходимо думать о том, как странам-участницам жить вместе и не допустить разобщенности. Александр Лукашенко также считает, что Содружество Независимых государств должно оставаться как площадка для переговоров.

Молдова сегодня передала председательство в СНГ России. На саммите в Кишиневе Главы государств подписали обращение к народам СНГ, а также всего мира в связи с 65-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

Также в ходе саммита состоялись двусторонние встречи Президентов. В частности, белорусский лидер в формате «один на один» встретился с президентом Украины Виктором Ющенко и исполняющим обязанности главы Молдовы Михаем Гимпу.

# Лукашенко

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