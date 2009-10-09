Страны СНГ не должны допустить разобщенности

Об этом заявил по завершении саммита Содружества Александр Лукашенко.

По словам белорусского лидера, все участники саммита сошлись во мнении, что необходимо думать о том, как странам-участницам жить вместе и не допустить разобщенности. Александр Лукашенко также считает, что Содружество Независимых государств должно оставаться как площадка для переговоров.

Молдова сегодня передала председательство в СНГ России. На саммите в Кишиневе Главы государств подписали обращение к народам СНГ, а также всего мира в связи с 65-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне.

Также в ходе саммита состоялись двусторонние встречи Президентов. В частности, белорусский лидер в формате «один на один» встретился с президентом Украины Виктором Ющенко и исполняющим обязанности главы Молдовы Михаем Гимпу.