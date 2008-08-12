Страны ОДКБ планируют усовершенствовать единую систему ПВО

Эту тему представители военных ведомств рассмотрят в Душанбе на координационном совете. Белорусскую делегацию возглавит командующий ВВС и войсками противовоздушной обороны генерал-майор Игорь Азаренок. Международные эксперты уже больше года ведут переговоры о создании в формате ОДКБ Объединенной системы ПВО. Также военные посетят зенитное ракетное подразделение Вооруженных сил Таджикистана. Вместе с командующими ВВС в сборе примут участие представители военно-промышленного комплекса государств Содружества.