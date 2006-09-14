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Страны ЕС намерены принять более либеральные правила контроля в аэропортах

14 сентября 2006 14:09
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В странах Евросоюза вступят новые правила, касающиеся ручной клади, которую будет разрешено проносить на борт самолета. В отличие от США и Великобритании, где после недавно раскрытого террористического заговора запрещен пронос практически любых жидкостей, 24 страны Евросоюза намерены принять  более либеральные правила. Лекарства и детское питание не подлежат ограничению. И, скорее всего, запреты не коснутся напитков, приобретенных в зонах свободной торговли.
Предполагается также, что размеры ручной клади будут приведены в соответствие с требованиями Международной ассоциации воздушного транспорта. До сих пор каждая из стран Евросоюза самостоятельно решала, придерживаться этих нормативов или нет.

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