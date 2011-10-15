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Страны «арабской весны» потеряли из-за беспорядков 55 млрд долларов США, там, где беспорядки удалось пресечь – наоборот, заработали

15 октября 2011 17:25
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Такой вывод сделали эксперты-экономисты из МВФ и политологи из международной консалтинговой группы Geopolicity. При этом специалисты не учитывали ни стоимость разрушенной инфраструктуры, ни потерю прямых иностранных инвестиций. Также практики из МВФ и Geopolicity не включили в калькуляцию жизни десятков тысяч погибших и сотни тысяч беженцев.

Ливия, Сирия, Египет, Тунис, Бахрейн и Йемен - все эти страны испытали тяжелый удар. Суммарные потери их ВВП достигают 20,56 млрд долларов, а потери госбюджета - 35,28 млрд долларов. Более других из-за беспорядков пострадали Сирия ( $23 млрд ), Ливия ($14 млрд ) и Египет ( $10 млрд ).  В то же время, нефтедобывающие страны, которым удалось избежать мятежей или подавить их, оказались в большом выигрыше, говорится в докладе. В докладе Geopolicity отмечается, что такие страны, как ОАЭ, Кувейт и Саудовская Аравия, заметно нарастили свой государственный доход.Об этом 14 октября пишет BBC.

«Радио «Голос России»:
«За последние десять месяцев арабский мир пережил потрясения, сравнимые по своему масштабу лишь с событиями 1950-х годов... [При этом] на данный момент достижения революций в этих странах расплывчаты и нематериальны».

Интернет-издание «Глобалист»
«[Прямые] потери уже описаны и документированы. Но шквал внутренних потерь, потерь инвестиций и туристического бизнеса будет длиться десятилетиями. И для Египта [Туниса и других] самое печальное, что основные потери еще впереди».

Информационная служба ВВС (Великобритания):
«Люди, выходившие на улицы, не увидят в этом почти никакой пользы для себя лично ни в ближайшей, ни в среднесрочной перспективе».

# Экономика

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