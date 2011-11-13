Странам-должникам разрешат выйти из еврозоны, не теряя при этом членства в ЕС

В Париже сейчас обсуждают новость, которая искрой зародилась в Канне, на саммите большой двадцатки, и пламенем разгорается в соседней Германии. На прошлой неделе в прессу просочились сведения о том, что президент Франции Саркози и федеральный канцлер Германии Меркель за закрытыми дверями обсуждали планы сужения еврозоны. И Франция и Германия — локомотивы ЕС. Именно здесь, в Париже, ровно полвека назад создавался прототип Евросоюза — общество угля и стали. И сейчас, когда угля в топку нужно бросать чрезмерно много из-за кризиса в Греции, возникла идея отцепить последние вагоны.

В прошлом году Европу шокировал слух о том, что Франция может выйти из еврозоны. Сегодня французская пресса пишет, что опустила руки Германия. Достоянием газет стала информация о планах правящей партии немецкого канцлера. Предполагается, что 14–15 ноября в Лейпциге на съезде партии будет озвучено предложение изменить договор о Евросоюзе и разрешить странам-должникам выйти из еврозоны, не теряя при этом членства в ЕС. Французские аналитики вспоминают референдум 2005 года, когда принимали Конституцию Евросоюза и граждане Франции первыми в Европе отвергли эту идею большинством голосов. Тем не менее, избиратели подталкивают политиков к популярным заявлениям.

Вольфганг Штрукер, житель Германии:

Я вообще не понимаю, как мы еще на плаву с существующей системой. Единая Европа, разделенная на сильных и слабых, была бы намного лучше. Ведь понятно, что экономически успешные страны будут развиваться не так, как южные соседи.

На днях местные газеты опубликовали результаты опроса общественного мнения. Каждый третий француз готов отказаться от евро и вернуться к франку. К тому же Саркози предлагает своим соотечественникам проглотить горькую пилюлю, которую сам усиленно прописывал Греции и Италии. Правительство объявило о дополнительных мерах по экономии. На год раньше, чем планировалось, произойдет пенсионная реформа, существенно сократятся расходы на здравоохранение, заморозят зарплаты и повысят налоги.

Истину о том, что нет дыма без огня и проблемы в Евросоюзе более серьезны, чем о них говорят, косвенно подтвердил Николя Саркози. 8 ноября, выступая перед студентами в Страсбурге, он сказал, что будущее Европы — в переходе на двойную скорость: если блок евро будет небольшим, он станет быстрее продвигаться вперед и тянуть за собой остальные государства. Видимо, поэтому и обсуждается идея отцепить последние вагоны в европейском экспрессе.