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Сторонники Тимошенко уверены: под вопрос можно поставить как минимум полтора миллиона голосов

09 февраля 2010 15:23
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Центризбирком Украины готовится объявить предварительные результаты второго тура президентских выборов.

Не обработаны всего 0,02% бюллетеней. Но уже понятно, что существенно повлиять на итог они не смогут. Лидер Партии Регионов Виктор Янукович опережает премьер-министра Юлию Тимошенко на три с лишним процента.

Тем временем, глава правительства не признает результаты голосования и намерена оспаривать их в суде. По её словам, из-за многочисленных фальсификаций. Сторонники Тимошенко уверены: под вопрос можно поставить как минимум полтора миллиона голосов.

Между тем, представители ЦИКа и международные наблюдатели говорят об отсутствии оснований для пересмотра итогов выборов.

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