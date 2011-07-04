Столкновения между радикалами и полицейскими в долине Суза на севере Италии

Недовольство вызвано строительством высокоскоростной железной дороги, которая, по мнению протестующих, нанесёт вред экологии региона. Накануне агрессивно настроенные молодые людей пытались прорваться на участок, где велись подготовительные работы, однако дорогу им преградили стражи правопорядка. В полицейских полетели камни и бутылки с зажигательной смесью. Чтобы взять ситуацию под контроль, полиция была вынуждена применить слезоточивый газ. В ходе столкновений пострадало около 200 человек. Несколько человек арестованы.