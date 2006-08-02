Стенограмма выступления Александра Лукашенко на совещании с руководителями белорусских загранучреждений

Уважаемые товарищи! ...На третьем Всебелорусском народном собрании мы определили основные направления нашего развития. Они хорошо вам известны. И цель моего выступления не в том, чтобы еще раз напомнить о них. Я хочу сконцентрировать ваше внимание на тех новых тенденциях, которые проявляются в изменяющемся мире, и на необходимости нашей адекватной реакции на эти изменения.

В настоящее время все более очевидным становится такой глобальный процесс, как движение мирового сообщества от однополярного устройства в сторону многополярности. Это факт. Возникают и энергично укрепляются новые центры силы. Их борьба за "место под солнцем" порождает масштабные, я сказал бы, планетарные противоречия, которые чреваты новым переделом сфер влияния и нарушением хрупкого баланса в мире.

Какую позицию должна занимать Беларусь в новых условиях в изменяющемся мире?

В год президентских выборов наше общество со всех сторон слышало немало различных, зачастую диаметрально противоположных советов.

Одни предлагали полностью подчиниться западным интересам и стать в очередь за новичками в ожидании подачек с барского стола, другие - влиться отдельными областями в состав более крупного государства, потеряв суверенитет.

Конечно, наш народ такие варианты категорически не приемлет. Да мы такую политику и не предлагали и не обещали белорусскому народу никогда.

Беларусь самостоятельно делает свой исторический выбор, в том числе и собственный внешнеполитический курс. Как уважающее себя государство она активно, последовательно вместе с союзниками-партнерами участвует в формировании одного из серьезных мировых центров силы, отстаивая свои национальные интересы и принципы справедливого устройства мира.

При этом я как Глава государства исхожу из того, что во внешней политике не должно быть крутых виражей и резких разворотов. Сила внешней политики - в последовательности и прагматизме. И конечно, в гибкости. Внешняя политика должна своевременно реагировать на изменения вокруг нас.

Но быть гибкими не означает сгибаться. Или, хуже того, прогибаться - будь то перед так называемыми "учителями от демократии" либо еще кем-то. Мы никогда не делали ничего ради поощрительного похлопывания по плечу с Запада или Востока. Ни во внешней, тем более во внутренней политике. И делать этого никогда не будем.

Беларусь сегодня вышла на новый уровень внешней политики. Она стала активным субъектом международных отношений. Не всем это нравится, потому что мы - заметное и значимое государство, серьезный конкурент. Иначе к нам не было бы столько внимания сверхдержавы США и ее союзников, сателлитов. Нами интересуются и другие центры силы: Евросоюз, Китай, Индия, не говоря уже о братской России.

Говорил всегда и повторю сейчас: у Беларуси нет и не может быть глобальных, геополитических амбиций. Но сегодня, на новом этапе развития нашего государства, надо сказать: у нас есть геополитические интересы.

В нашей внешней политике мы решаем и должны решать две главные задачи - обеспечить безопасность государства и создать благоприятные внешние условия для развития и экономики, и людей. Таким образом, политика внешняя полностью определяется внутренними, реальными потребностями страны.

И работать мы должны на всех уровнях: как на глобальном, так и на региональном, включая двусторонние отношения с различными государствами.

Хочу с вами поделиться одной мыслью. Конечно, так мир устроен, что люди всегда в каком-то успехе, неуспехе отдают должное Главе государства. Это естественно. Но я подчеркну, что в этом зале - весь кадровый реестр Президента. Без вас никто бы никакой чести и уважения не оказывал вашему Президенту, которого вы избрали и поддерживаете, без вас мы вообще бы ничего не достигли. Но пройдет немного времени и придет новое поколение политиков. В этом зале будут находиться новые люди. И мы должны привести к руководству эту новую элиту, сделать это гибко и последовательно. Но мы, если и дальше так будем держать страну, всегда можем сказать и своим детям, и своим внукам, и тем, кто придет после нас, и народу, который будет жить в нашей Беларуси, что мы сделали для этой страны немало, мы вообще сделали эту страну, эту Беларусь, и нам за прошлое стыдно не будет. За это я хочу вас поблагодарить. Мы действительно сделали немало.

Но меня беспокоит другое. По-моему, у нас наметилась некое, как говорится, головокружение "от успехов"... А ведь это неправильно! Потому что недостатков и недоработок очень и очень много! Поэтому я все чаще и чаще делаю жесткие заявления по поводу результатов нашей работы. И это неспроста. Сегодня я однозначно констатирую: вопрос не в том, что мы не умеем работать. Вопрос в том, что кое-кто не хочет интенсивно работать, а многие и вовсе "разлеглись на должности". Просыпайтесь, вставайте и начинайте работать должным образом! Ведь у нас есть все для того, чтобы наращивать обороты! Мы нигде не отстали! Везде есть динамика, даже в раскритикованном мною лесном хозяйстве. Везде. А потенциал колоссальный, огромный. И ни один объективный человек сегодня не скажет, что государство ему не подставило плечо и не поддержало.

Еще раз подчеркиваю: просыпайтесь! Дальше будет все сложнее и сложнее, конкурировать придется все острее. Но в то же время мы уже не те, что были десять лет назад. У нас есть и опыт, и перспективы.

О безопасности

Почему я начинаю с этого вопроса? Потому что сегодня мы являемся свидетелями того, как меняется природа рисков и вызовов на внешней арене. Особенно для такой открытой страны, как наша. "Грохнуло" в Ливане - двадцать, да и десять лет назад для нас это был бы только заголовок в газете. И все.

А сегодня? Эта война затрагивает наши интересы. Там много наших людей, для которых мы организовали крупнейшую по масштабу спасательно-эвакуационную операцию. Сегодня там друзья, экономические партнеры Беларуси. И еще. Наверное, более 200 тысяч наших граждан уехали в свое время в Израиль. Их судьбы нам не безразличны. И, кстати, должен вам сказать: так, как ведут белорусские евреи в Израиле, - никто так себя не ведет. Это люди, ностальгирующие, как никакие другие граждане, по своей стране. Я это видел. Когда я ездил в Израиль, а меня "антисемитом" тогда наша оппозиция и представляла: приедет, мол, злейший враг Израиля. А примерно 30 тысяч наших граждан в лесу под Тель-Авивом собрались, они хотели "встретить своего Президента". И очень многие мне тогда говорили, что с удовольствием вернулись бы домой. Это тоже многого стоит. Так вот сегодня там конфликт - и нам больно. Как же изменился мир за последние несколько лет!

В таком мире мы живем. Но это - наш мир, и мы в ответе за него и за нашу безопасность в этом мире.

Хочу подчеркнуть: за годы независимости мы создали эффективную систему защиты Беларуси дипломатическими методами.

На глобальном уровне это - серьезный авторитет Беларуси в области контроля над вооружениями, наше заметное место в Движении неприсоединения, которое гарантирует нам весомую поддержку развивающихся стран.

Наконец, это механизмы ООН и ее Совета Безопасности. Заметьте: два из пяти постоянных членов Совета Безопасности ООН - Россия и Китай - стратегические союзники Беларуси. Партнерство с ними обеспечивает надежные гарантии нашей безопасности.

На региональном уровне это тесное сотрудничество в оборонной сфере с Россией, создание совместной группировки войск, а также активное укрепление Организации Договора о коллективной безопасности, формирующей безопасность в Евразии.

Как этот механизм будет работать дальше, что нужно сделать, чтобы избежать сбоев в его работе? Где брать дополнительные ресурсы нашей безопасности?

Об ОДКБ

Думаю, партнеры по Организации Договора о коллективной безопасности почувствовали наше серьезнейшее отношение к Организации, когда в июне Беларусь стала председателем в ОДКБ. Но, как вы понимаете, одного отношения мало. Нужны действия, нужна общая линия, нужны новые, отвечающие времени механизмы.

ОДКБ должна стать одним из главных - наряду с НАТО - гарантов обеспечения безопасности в Европе и за ее пределами. Нет, мы не собираемся противостоять НАТО, мы, наоборот, вместе должны сотрудничать, две организации, чтобы обеспечить безопасность в Европе и в мире.

В самом деле, ее зона ответственности простирается на двух континентах от Бреста до Владивостока, до Еревана на Кавказе и Душанбе в Азии. А НАТО пытается делать вид, что ОДКБ нет. Разве это в интересах общей безопасности?

Если наши партнеры по ОДКБ серьезно воспринимают собственный военно-политический союз, то надо гораздо активнее заявлять о своей коллективной позиции по международным вопросам, затрагивающим общие интересы.

Наша линия в ОДКБ ясна: укрепление и взаимодействие. Я недавно подписал соответствующую директиву. На среднесрочную перспективу это - руководство к действию не только для МИДа и Минобороны, но и для всех органов госуправления.

Вклад Беларуси в укрепление международной и региональной безопасности общепризнан. Но вдумайтесь: на Западе в последнее время прозвучали заявления о том, что от нас якобы исходят риски региональной безопасности и стабильности.

Что это? Полное невежество или попытка сознательно перевернуть все с ног на голову? И как нам на это реагировать? Я думаю, надо спокойно, с достоинством. Надо укреплять собственные Вооруженные Силы и позиции в ОДКБ. Не скатываться до ответного шантажа и глупостей. Одновременно добросовестно выполнять обязательства в рамках международных соглашений. Активно, ответственно участвовать в укреплении международной и региональной безопасности. Пресекать попытки увязать вопросы международной безопасности с так называемой "гуманитарной" тематикой, работать наступательно, добиваться равноправного диалога.

Практика показывает: мы это умеем делать. Возьмите принятие в 2005 году на юбилейной сессии Генассамблеи ООН белорусской резолюции о запрете разработки новых видов оружия массового уничтожения. Делегация США поставила ее на голосование. Итог - открытая широчайшая поддержка выработанной нами позиции государствами всего мира. Кто не поддержал? Две страны: США против, Израиль воздержался.

Подчеркиваю: главная задача на предстоящий период - закрепить безопасность страны в региональном и глобальном масштабах, добиваться поступательного движения к многополярному миру. Потому что безопасность - это необходимое условие для динамичного развития.

О внешнеэкономической деятельности

Мы часто говорим о конкурентоспособности наших товаров. На новом этапе развития пора поставить вопрос гораздо масштабнее - о конкурентоспособности страны.

Готовимся ли мы по-настоящему к жесткой, да что там, скажем прямо, жестокой конкуренции, ожидающей нас впереди? За ресурсы и за рынки? Бояться тут нечего! Но честно говоря, пока что явно недостаточно мы боремся за ресурсы и рынки. Возьмите нашего главного партнера - Россию. Она ставит себе в разрабатываемой стратегии - заметьте, "Стратегии национальной безопасности" - задачу перехода с топливно-сырьевой ориентированности на инновационный путь развития. Серьезность этого замысла подтверждена выделением значительных средств для развития собственной обрабатывающей промышленности и научно-технического комплекса.

А куда мы продукцию своей переработки денем, если там заработают параллельные производства, да на современных технологиях, да по другим ценам на энергию? Сегодня хорошо, но останавливаться нельзя. Надо модернизироваться, ибо отстанем.

Давайте для начала быстро, без раскачки двинем в Россию свои производства тех товаров, которых там пока ждут - от тракторов до автобусов, троллейбусов, холодильников. В этом - крупнейшая и острейшая задача наших предприятий. И не только в России.

Давайте вместе думать, в чем мы можем быть успешнее на внешнем рынке завтра и послезавтра. И готовить свои позиции на этих направлениях. Тогда не проснемся в один прекрасный день в "разоренном гнезде".

Россия, традиционно богатая талантами Кулибиных, Королевых, Алферовых, ставит цель "привлечения квалифицированных специалистов", "стимулирования иммиграции". Откуда поедут специалисты? Конечно, не с Запада, а из постсоветских стран. В частности, из нашей Беларуси.

Что мы можем противопоставить этому оттоку?

Возможность полной и успешной самореализации своим молодым и не очень молодым специалистам. Уверен, значительное их большинство тогда предпочтет работать в своей стране. (Это, кстати, уже происходит. Стоило людям зажить получше - и потянулись "спецы" домой, в Беларусь, с Запада и Востока.) Но для этого нужно создать соответствующую среду - венчурные фонды, банки, технопарки, налоговые стимулы, нормативную базу. За это нужно браться Академии наук и Правительству. Притом неотложно. Мы ждем конкретных и ощутимых для страны результатов!

Итак, наша перспектива - это инновационный путь развития народного хозяйства. Двенадцать лет назад, когда была страна развалена, не было власти, был полнейший хаос, то были и опасные перспективы. Тогда надо было объединить все и вся, где только было возможно, чтобы нанести удар по криминалу. Я вас всегда предупреждал, что коррупция, криминал - как бы ни работала экономика - он все разъедает, как ржавчина. И нам надо было тогда все контролировать и лицензировать, и перелицензировать, и перерегистрировать, что мы и делали. Сегодня у нас другая ситуация. Сегодня другие люди выросли, которые в основном понимают, что это их страна и дети их будут жить здесь, а не на Западе. Поэтому действовать мы должны иначе. Целенаправленно, но без спешки. С учетом современных реалий. Хотят, скажем, китайцы открывать здесь производство, пускай приезжают и открывают. Не бросайтесь только на мелочевку, потому что это - хаос. Хотят наши предприятия где-то создавать производства, давайте их поддержим. Сегодня надо идти тем путем, которым идет весь цивилизованный мир и самые продвинутые государства. К примеру, как Соединенные Штаты Америки, крупнейшие государства Европейского союза, наши северные соседи - шведы, финны. И мы у них учимся. Но только надо быстрее это делать и тщательно. Не так, как "лесники": объездили Финляндию, Швецию, увидели, "ах, ох, 30 процентов или 40 заместили они там нефть, газ собственными ресурсами лесными - как хорошо!". А у нас пока и до 10 процентов не дотягиваем. Так сколько можно ожидать? Зачем они туда ездили?

Такой путь поможет постепенно сокращать стратегическую уязвимость нашей экономики, ее зависимость от импорта энергии и сырья, о которых мы говорили на прошлой встрече. Экономика должна прирастать на перспективу преимущественно наукоемкой, а не материало- и энергоемкой продукцией.

Энергетическая безопасность - это первостепенная задача как для ученых, производственников, так и для внешнеэкономической сферы. Если хотите - это самая важная политическая проблема. Не все вы знаете, как тяжело вести переговоры с представителями некоторых государств, от которых мы зависим, по энергетике, прочему, когда с тобой разговаривают, а сами думают: никуда ты, мол, не денешься, примешь наши условия... Поэтому я поставил большую задачу, и это не только внешнеэкономическая проблема, но и политическая: нам надо уйти от всех форм зависимости. Тем более мы можем это сделать.

Мы взялись за разработку Концепции и Программы энергетической безопасности. Программа эта кровь из носа, но должна быть выполнена. Так же, как и целевые показатели снижения энергоемкости и материалоемкости. Вновь напомню: эти категории - не статистические, а стратегические.

Но Программа энергетической безопасности - не панацея. Даже когда ее выполним, чуда не случится. Цены на энергоресурсы в мире будут повышаться. Это объективно.

А вот вопрос, как они будут повышаться, требует особого внимания и нашей активной позиции при его решении.

Надо помнить, что Беларусь - участник Союзного государства, проверенный временем стратегический партнер России.

И нельзя разрушать одну из главных основ Союзного государства - равные условия для субъектов хозяйствования.

Конечно, тема энергетической безопасности шире, чем наши переговоры с Россией по газу. Мы живем во взаимозависимом мире, в котором от каждого государства - поставщика, транзитера, покупателя, - от их ответственного поведения зависит очень многое. То, что мы надежный транзитер, доказывать уже никому не надо. Это - тот капитал, который мы готовы инвестировать в совместные многосторонние энергопроекты. Их сегодня наши соседи - Европа, страны СНГ - реализуют либо просчитывают немало.

Здесь вижу две главные задачи. Первая. Мы должны научиться подключаться к обеспечению специфических энергетических интересов наших зарубежных партнеров, заинтересовывать их выгодными совместными проектами, разрабатывать и реализовывать программы повышения коллективной энергетической безопасности.

Свое место мы должны закрепить и в энергосхемах между ЕС и Россией. Может быть, и в проектах транзита энергоресурсов между Черным и Балтийским морями.

Минэнерго, Белнефтехим должны научиться жить не сегодняшним днем, а смотреть вперед, далеко вперед.

Вторая задача - диверсификация источников энергоресурсов. Мы должны максимально конкретно просчитать на всех возможных направлениях - российском, европейском, среднеазиатском - предполагаемые цены, формы, маршруты поставок, даже с той же Венесуэлой. Нас в этих расчетах не должно пугать то, что сегодня это невыгодно. Сегодня невыгодно, а завтра будет выгодно, послезавтра - очень выгодно. Но готовиться-то надо сегодня. Потом будет поздно - на этих источниках уже будут "сидеть" другие.

Надо мыслить шире. Почему мы по инерции привязываемся только к привычной географии?

Почему все время думаем только о ввозе энергоресурсов в страну, а не о торговле ими на зарубежных рынках?

Наша задача - создавать совместные предприятия по добыче, транспортировке и переработке энергоносителей. Везде, где это выгодно. В такие проекты за рубежом надо быть готовыми инвестировать. Может быть, ограничивая себя в чем-то другом. Особый интерес здесь могут представлять такие новые партнеры, как Венесуэла, Судан и другие.

Отдельно скажу об атомной энергетике. Для Беларуси строительство собственной атомной станции - важный фактор обеспечения энергетической безопасности. В будущем без этого, похоже, не обойтись.

Да, Беларусь пострадала от атомной энергии. Но на наше решение о строительстве АЭС должны влиять не радиофобия и другие страхи, а трезвый научный и экономический расчет. Если ученые, Правительство, энергетики представят стопроцентное обоснование целесообразности, то будем принимать соответствующее решение и строить. Но только используя новейшие, самые надежные и безопасные технологии.

Транзит - стратегический ресурс страны

В сфере транзита у нас та же самая болезнь - инерция и робость мышления.

Год назад принята Комплексная программа и соответствующие мероприятия по обеспечению эффективного использования транзитных возможностей на ближайшие пять лет. Хорошо, что такая программа у нас есть. Но достаточно ли она эффективна, работает ли? Обновленный и укрепленный Минтранс должен в этом серьезно разобраться.

Надо реально смотреть на вещи - мы, естественно, не можем рассчитывать на автоматическое подключение к рынку евроазиатских перевозок. Конкуренты в этой сфере у нас серьезные. Это и Украина, и страны Балтии. Они тоже приняли и реализуют аналогичные программы. По некоторым позициям у них ситуация даже более выигрышная. Например, в Балтии, в отличие от нас, есть морские порты и деньги Евросоюза.

Но это на деле означает только одно: "на то и щука в воде, чтобы карась не дремал".

Во-первых, надо хорошо подумать над тем, как мы можем замкнуть на себя интересы России, Украины и Балтии. Варианты здесь, безусловно, есть. Варяги ходили "в греки" через нашу территорию. Мы на современном уровне должны найти для этого выгодные формы.

Возможно, это рокадные балто-черноморские перевозки, может быть, какие-то формы распределения грузопотоков, строительство автомагистрали Север - Юг и так далее. Я поддержу любые инициативы, если они будут разумными и нужными для дела и на перспективу.

Во-вторых, нам надо активнее использовать потенциал, которого нет ни у стран Балтии, ни у Украины. Это - членство в ЕврАзЭС. Там Беларусь в качестве председателя выдвинула инициативу создания Единого транспортного пространства в рамках этой организации. Мы добиваемся превращения Беларуси в транспортный мост между Западной Европой, Китаем, Дальним Востоком, Юго-Восточной Азией.

С 2004 года Беларусь является участником международного транспортного коридора Север - Юг наравне с Россией, Индией и Ираном. Он работает пока не в полную силу, но перспективы у него большие.

Нашим экспортерам необходимо более активно использовать этот путь, развивая одновременно под него транспортно-логистическую инфраструктуру. Если у нас не хватает собственных средств - привлекайте иностранный капитал. Если хотят иранцы построить транспортно-обслуживающий комплекс "Прилесье" в свободной экономической зоне "Минск", то нужно оказать им содействие, создать благоприятные условия.

То же самое и с привлечением китайского капитала для создания объектов логистики на трансъевропейском маршруте Шелкового пути. Китайский грузооборот никому отдавать нельзя - это самый "лакомый кусок" транзитных грузов на континенте.

Для этого у нас есть все возможности. Лучшая в регионе транспортная инфраструктура, мощные промышленные агломерации на западных и восточных границах. Минтранс, железная дорога, авиация должны сделать все для того, чтобы Беларусь стала важнейшим отрезком этого стратегического маршрута, неотъемлемым и притягательным логистическим центром на пути всевозрастающего потока китайских товаров в Европу. Территории, особенно Брест, должны неотложно комплексно позаботиться о своей роли в этом деле. Это дело общегосударственное и стратегическое.

Надо думать и о новых формах организации энерготранзита. Ведь он не замыкается на России. Надо проработать идею создания консорциума из хозяйствующих субъектов России, Казахстана и Беларуси для организации транзита энергоносителей из Средней Азии в Европу.

Есть еще важный момент. Если технологически конкуренты уйдут вперед, то даже наше более короткое транспортное плечо потеряет свою привлекательность. Необходимо как можно скорее и полномасштабно внедрять систему электронного декларирования товаров и грузов, переводить пограничный и таможенный контроль всех грузовых поездов на железнодорожные пункты пропуска на границе, продолжать реконструкцию основной нашей трассы М1/Е30, решать другие вопросы. И параллельно добиваться присоединения к Европейской конвенции о системе общего транзита.

Если сможем по полной программе задействовать свой транзитный потенциал, то получим еще один мощный инструмент сокращения уязвимости экономики Беларуси в целом.

О внешних рынках

Экспорт - один из национальных приоритетов Беларуси.

Наше государство состоялось как конкурентоспособный участник торгов на международных рынках. Об этом ясно говорит простой факт: с 2005 года основные и практически равные доли белорусского экспорта приходятся на Россию и Европу. Поставленная цель ликвидации зависимости от одного рынка достигнута.

Стабильная и успешная работа на двух разнонаправленных рынках делает наш экспорт гораздо менее уязвимым, чем в прошлом. Но два рынка хорошо, а многообразие рынков еще лучше. Наша задача на новом этапе - по-настоящему, всерьез и надолго закрепиться на таких стратегических рынках, как Китай, Индия, Юго-Восточная Азия, арабские государства, Латинская Америка. Не ослабляя, естественно, свои позиции в России и Европе.

И здесь огромное поле деятельности для нашего дипломатического корпуса. Ваше присутствие за рубежом должно максимально адекватно соответствовать внешнеполитическим и внешнеэкономическим приоритетам страны. В этом вопросе мы не должны быть закостенелыми и пассивными.

У Министерства иностранных дел было достаточно времени, чтобы убедиться, где есть реальные перспективы, а где иллюзорные.

Надо всесторонне проанализировать реальную отдачу от наших загранучреждений, посмотреть степень нагрузки на каждого дипломата и оптимально распределить наш кадровый потенциал за рубежом.

При этом оценка деятельности загранучреждений должна быть максимально прозрачной и объективной. Это будет стимулировать результативность их работы.

Если есть значительный экономический результат и взаимное политическое сближение, то укрепите соответствующие загранучреждения за счет посольств в тех странах, где можно обойтись минимальным составом.

На международных рынках работать надо по-новому.

О чем идет речь?

Во-первых, надо по максимуму использовать потенциал важного инструмента, недавно созданного Правительством, - системы стратегий экспорта от государственного до отраслевого и территориального уровня. Включить министерства и загранучреждения в единую связку постоянного взаимодействия. А предприятия должны неукоснительно исполнять принятые стратегии. Тогда наше движение на внешних рынках будет системным и осмысленным, а не "броуновским".

Во-вторых, на новом уровне гораздо более интенсивно должна создаваться система обслуживания и защиты экспорта.

Надо ускорить создание экспортно-импортного банка, механизмов страхования и кредитования экспорта. Причем не в микроскопических, а в солидных объемах в соответствии с международной практикой. Хватит работать по-дедовски, самотужно и самовывозом. Посмотрите на наших западных конкурентов: их экспортеры в массе посильнее наших, однако государство им всеми названными механизмами и рычагами помогает.

Следует поставить дело так, чтобы в деле экспортного производства вся страна стала СЭЗ - специальной экономической зоной.

В-третьих. Наши экспортеры, особенно флагманы, также должны уйти от старого советского подхода: "Ты, мол, приползи ко мне на проходную, и там я тебе, может быть, продам". На этом мы далеко не уедем.

Сегодня уже говорилось на примере российского рынка о необходимости выноса производства. Это надо делать - и не только в России, но и во всех интересующих нас странах. Если не сделаем, то не преодолеем тарифные барьеры, не закрепимся на рынке, уступим конкурентам, проиграем - даже по своим "фирменным" статьям экспорта.

Разве наши флагманы не могут в течение ближайших нескольких лет наладить свое производство в странах, где их ждут? Могут. Силы у них есть. МТЗ, МАЗ, БелАЗ, "Амкодор" просто обязаны стать в ближайшие годы белорусскими транснациональными корпорациями. Уж они-то могут не ходить в тени конкурентов. За ними и другие подтянутся.

А налаживание сервисных центров и товаропроводящей сети? МТЗ неплохо двинулся вперед на этом пути. Но остальные пока в основном раскачиваются. А ведь каждый самосвал, грузовик, агрегат, поставленный без реального сервиса, - это удар по репутации не только производителя. Это удар по имиджу государства. Ваша марка - это марка Беларуси. Ее надо нести высоко.

Если вам что-то мешает и нужна поддержка, внесите свои предложения. Но ставить задачу себе создавать сервисные центры, торговые дома до 2010 года включительно - роскошь непозволительная. Я здесь поставил задачу Премьер-министру и Правительству в целом: у вас есть этот год и будущий. В 2007 году своя товаропроводящая сеть должна быть у каждого. И при этом не бросайтесь создавать везде свои эти направления. Если МТЗ успешен в Ставропольском крае, у него есть эта база, кусок Беларуси, кусок белорусской земли, есть склады и так далее - возьмите скооперируйтесь. Направьте туда людей и продавайте там холодильники. Продавайте там пищевые продукты. Оборудуйте эти места соответствующими холодильными установками. Пристраивайте, достраивайте. Легче же наращивать, когда уже зацепились за что-то. Зачем же каждому, даже среднему мелкому предприятию создавать эти дорогостоящие объекты. Они же постоянно будут дорожать. Мы уже об этом говорили. И это первейшая ответственность Правительства и министров. Именно они должны увязать те предприятия. Или "Белшина". Ну зачем ей создавать в Ставрополье свой торговый дом и сервисный центр, если там уже друг-партнер, МТЗ?

Еще раз повторяю, Сергей Сергеевич (Сидорский). У вас 2010 года нет. 2006, 2007-й - и эти товаропроводящие сети должны быть созданы. Но не всегда нужна своя сеть - все нужно просчитывать. Пусть директора выходят на конкретных оптовиков в России, договариваются с ними и отдают им товар. Ну кто же будет терпеть безалаберность, если посредники при реализации нашей продукции забирают не до 3 - 4 процентов, как во всем мире, а до 35? Кто так торгует?

Я хочу, чтобы правоохранительные органы очень тонко и тщательно анализировали такие действия. Везде надо разбираться. С другой стороны, я хочу предупредить и КГБ, и МВД, и Прокуратуру, и Госсекретариат, который координирует эту работу по поручению Президента: не дай Бог, мне производственники пожалуются на то, что вы, разворачивая антикоррупционную кампанию, где-то приостановили производство. Мало не покажется. Видите ли, докладывают, что где-то там кто-то не заплатил НДС. Какое ваше дело? Пусть другие страны разбираются со своим НДС. Почему вы давите наши предприятия? Работать надо по-современному, Владимир Владимирович Наумов и Степан Николаевич Сухоренко. Не врываться на предприятия в омоновских комбинезонах и класть всех на пол, руки за голову, а работать разумно. Работайте так, чтобы конкуренты не использовали ваше давление на свои предприятия.

Это не значит, что кто-то получает индульгенцию от наказаний за коррупцию. Недавно Парламент принял соответствующие мои предложения. Притом сто процентов, за что я депутатам благодарен. Мы ужесточили ответственность за коррупцию... Она будет жесточайшей. Но все должно быть обосновано. Не просто где-то там что-то послушал, в бане кто-то сказал - и давай "квасить" всех подряд. Сегодня нужны вдумчивая, спокойная работа, анализ. Информация поступила - анализируйте. У вас достаточно средств. Вы законодательно защищены. Изучайте. И как только есть законная, мотивированная наработка, тогда выходите и на задержание.

Но подчеркиваю еще раз: в связи с новым законодательством о коррупции, борьбе с правонарушениями, особенно экономического характера, действовать надо жестко, но умно.

Я уже говорил о сервисе.

Если работать здесь "по уму", то на сервисе и запчастях можно заработать не меньше, чем на основной продукции. Конкуренты нас этому учат. Хорошо, что продаем свои основные товары большими партиями. К этому мы стремились, восстанавливая работу предприятий. К этому продолжаем стремиться. Но разве у нас в экономике есть "запас жира", чтобы пренебрегать мелкой партией, несколькими единицами поставки, одним грузовиком, если его хотят купить и заплатить нам деньги? Ведь рубль складывается из копеек. Сегодня поставим одну машину, и если с нею покажем себя, то завтра пойдут десятки и сотни.

Здесь выходим на другую проблему. По многим главным позициям мы так "раскрутили" рынок, что у нас уже не хватает производства, чтобы удовлетворить платежеспособный спрос. Дай больше тракторов, грузовиков, шин, химволокон - с руками оторвут. Значит - надо дать. Я уже говорил об этом, платежеспособный спрос - дрожжи для экономики. Почему нам не расти?

Если не успевает производство за спросом, нужны срочные и масштабные проекты его расширения. Для этого надо мобилизовать ресурсы - инвестиции, кредитование, все, чтобы не упустить спрос. Надо ковать железо, пока горячо. А то ведь другие забирают этот спрос, точнее, мы сами его отдаем. Правильно ли это? Неправильно. Если что-то мешает такому росту, определите, поправьте - и наращивайте экспорт.

И притом мы же нашли, уже нащупали путь к этому. Видя, что МАЗ не успевает производить под спрос, мы ему отдали бывший "Могилевтрансмаш". Но мы же его и нагрузили этим! А некоторые, получив поддержку государства, слишком вольно себя чувствуют на рынке. Или возьмите тот же БелАЗ. Да у него своих проблем хватало, а мы ему завод Кирова в Могилеве "пристегнули" и ряд других и вагоны заставили там делать. И он делает. Он же инвестирует деньги, он же старается. А другие спокойно наблюдают. Нагрузить надо всех.

Мир коммерции стал электронным. А есть ли Беларусь как производитель товаров на карте "всемирной паутины"? Если потенциальный покупатель холодильника, трактора, автобуса "кликнет" этот товар на клавиатуре, увидит ли он на экране нашу продукцию без долгих, целенаправленных и мучительных поисков? Боюсь, что нет. Загляните на сайты наших экспортеров или загранучреждений, попробуйте с ними связаться через компьютер. Результат будет лучше, чем год-два назад, но по-прежнему далекий не то что от идеала, а от элементарного стандарта. И это в стране, которая законно гордится своим потенциалом в информационных технологиях. Кто как не производитель должен быть заинтересован в этом?

В последнее время мы пользуемся термином "агрессивная внешнеэкономическая политика". Это не дань моде. Это логическое развитие той линии во внешней торговле, которую мы ведем. Сейчас Беларусь естественным образом подошла к такому этапу, когда для нашей растущей экономики уже недостаточно традиционных, простых форм осуществления внешнеэкономической деятельности. Нас должны интересовать любые рынки, которые платежеспособны и имеют интерес к белорусским товарам. Любые капиталы, которые мы можем поставить на службу белорусской экономике. Мир становится все более прагматичным. Прагматичными в этом мире должны быть и мы.

Хочу в этой связи остановиться на характеристике отношений с нашими партнерами: как давними, традиционными, так и новыми, перспективными.

Постсоветское пространство

Сейчас для всех совершенно очевидно, что просторы бывшего СССР окончательно перестали быть одним единым пространством. Здесь происходят очень сложные процессы - как внутренние, так и внешние.



То, что раньше журналисты называли "одной шестой частью суши", стало площадкой самой интенсивной глобальной борьбы - борьбы за энергоресурсы, за военное присутствие, за влияние. Борьба эта ведется фактически без правил. Извне и изнутри нарастают не только попытки "раскачать" СНГ, а развести наши страны по разные стороны политических баррикад, натравить друг на друга. Здесь имею в виду и трансформацию ГУАМ, и пытающееся громко о себе заявить Сообщество демократического выбора и навязываемые нам "реформы" СНГ.

Беларусь сформировала четкие позиции. Недавно, кстати, они закреплены в директивных документах по развитию отношений с интеграционными объединениями. Линия у нас последовательная, не подверженная конъюнктурным моментам. Подход - комплексный, просчитанный на средне- и долгосрочную перспективу.

Участие в интеграционных структурах нам необходимо. Не буду повторяться.

Некоторые считают, что СНГ создавалось "для развода". Пусть так считают. Но теперь пришло время сделать его инструментом сближения и всестороннего сотрудничества наших стран, насколько это возможно.

Вдумайтесь: если СНГ так стремятся развалить, значит, это кому-то нужно. Но уж точно не нам. Мы заинтересованы в стабильности, надежности, удобстве и перспективе жизни для нашего народа и других народов Содружества.

Сейчас много разговоров по этой реформе. Я думаю, нам торопиться не надо, а спокойно выдержать надо тот курс, который мы определили по реформированию СНГ.

Естественно, основной массив наших интересов сосредоточен на пространстве России. Союз с ней сегодня приносит нашей стране максимальную политическую и экономическую отдачу. Вы все знаете, о чем я говорю: прежде всего, равные права наших граждан, высочайшая степень кооперации экономик, единое оборонное пространство.

Да, наши отношения стали более прагматичными, о чем здесь уже говорили, но это оправданно с точки зрения и наших, и российских интересов. Уверен, что и дальше с Россией мы будем находить разумный баланс в отношениях, исходить из стратегического значения союзничества для обеих сторон. Стратегией не торгуют.

О космосе. Вот многие думают: ну зачем Лукашенко этот космос, что он хочет каким-то космическим лидером стать? Дело не во мне. Это не просто: вышел на 510 километров, закинул туда свой кусочек металла, пусть даже наукоемкого, нет - это гордость, ведь не каждая страна это может сделать. Но вопрос и не в этом. Если мы будем развивать космическую программу с Россией, которую мы начали с этого спутника, то в ней будут задействованы в ближайшие три года 65 предприятий! Стоит этим заниматься. И потом, мы же не просто сохраняем те, даже не школы, у нас были некоторые направления, мы создаем, завершаем создание белорусской научной школы, которая будет заниматься космосом. Это же как раз и есть наукоемкая отрасль, это и есть инновационный путь развития. Притом россияне идут всячески на любые контакты с нами. Хотите запустить космонавта своего - давайте. Но просто так туда же никто не полетит. Полетит с конкретной научной программой для того, чтобы отработать там, получить результаты и окупить свой полет. Имидж имиджем, но это же денег стоит.

Россияне во всех сферах идут нам навстречу. Во всех! Ну есть там группка "недовольных", которая крутится и в Правительстве, и вокруг Президента. Так а где их нет? А что, у нас в стране нет таких? И у нас есть. Ну так стоит ли на них зацикливаться?

Да, прагматизма стало больше в отношениях с братской Россией, но баланс мы будем находить. Исходить надо из стратегического значения, подчеркиваю, союзничества для обеих сторон.

Параллельно мы не можем и не должны игнорировать энергетический, сырьевой, рыночный и соответственно интеграционный потенциал остальной части постсоветского пространства.

Там - наши явные приоритеты и резервы на будущее. Из этого мы должны исходить и стимулировать развитие отношений.

Пример - отношения с Украиной и Молдовой. Выходят Киев с Кишиневом из СНГ или остаются, но наша торговля от этого пострадать не должна. Мы заблаговременно позаботились о соответствующей договорно-правовой базе. Да и в их собственных интересах избежать сокращения товарооборота. Ну что мы будем, образно говоря, рваться за тридевять земель, что, конечно, надо делать, и будем терять рынки, которые под боком, где к нам нормально относятся?

Особое внимание следует уделить нашей работе со странами Средней Азии. По своей стратегической значимости, по ресурсам Средняя Азия - это Ближний Восток завтрашнего дня. Надеемся, она не повторит военно-политическую судьбу этого региона.

В целом уровень развития торгово-экономического взаимодействия Беларуси со странами СНГ можно оценить весьма положительно. Только надо учитывать, что "традиционные" рынки и "традиционные" связи - не значит "вечные". За сохранение и развитие нашего экономического присутствия в странах СНГ тоже надо бороться.

Даже сейчас, в достаточно благоприятной ситуации, мы используем потенциальную емкость рынков стран СНГ далеко не полностью.

Конечно, экономическая ситуация в отдельных государствах такова, что им попросту не за что закупать необходимую продукцию. Но все же большинство стран демонстрируют устойчивый экономический рост и заинтересованы в получении приемлемой по ценовым и качественным параметрам белорусской продукции.

У нас же пока двадцать основных товарных позиций обеспечивают около 80 процентов общего объема поставок в СНГ. Диверсифицировать экспорт туда означает не просто сократить нашу уязвимость. Это - способ "привязать" к нам постсоветские страны, в том числе в интересах Содружества.

Уже сейчас усиливается конкуренция на рынках сбыта стран СНГ с продукцией западных и иных стран. Единственный ответ на этот вызов - это качественная технологическая конкурентная белорусская продукция. Нам надо удержать самые "традиционные" рынки. Мы не можем себе позволить разбрасываться партнерами.

Евросоюз и США



Здесь наша стратегическая линия ясна. Мы говорим о ней откровенно: не стремясь в Евросоюз, мы предлагаем взаимовыгодное партнерство с сильным соседом. Такое же взаимодействие в сферах общего интереса предлагаем и США. Такова наша позиция на сегодня и на обозримую перспективу.

Грамотные, толковые евросоюзовцы уже сегодня говорят откровенно: если бы встал вопрос честного приема в Евросоюз, то первой в этом списке должна быть Беларусь, а не некоторые страны Восточной Европы, которые сейчас попали в ЕС и создают там проблемы своим низким уровнем и завышенными требованиями. Но мы говорим - мы не рвемся в Евросоюз, не стремимся туда. Да и нас, откровенно говоря, сегодня никто туда и не приглашает. Плохо это или хорошо? Отвечая на этот вопрос, надо крепко подумать...

Да, ЕС и США к честному партнерству с Беларусью не готовы. Мы не испытываем иллюзий по этому поводу. Но и не навязываемся, не прогибаемся. Ясно понимаем, что на хорошо "зачищенном" ландшафте Европы геополитическое значение Беларуси резко возросло. Отсюда и внешнее давление на нас.

Нам говорят, что у Беларуси, мол, не те ценности. Но давайте разберемся.

Если речь идет об уважении государств, их независимости и суверенитета, их права на выбор своего пути, права народов избирать своих лидеров, если речь идет об уважении права людей на жизнь, на свободный труд, достойную оплату, право на равенство всех перед законом, на свое мнение и на свободное его выражение без ущерба для прав других людей в соответствии с законом - то это наши интересы. У США и Евросоюза нет на них монополии. Ведь наш народ заплатил за них в свое время гораздо больше, чем США и Евросоюз.

Если же речь идет о свободе применять силу - военную и экономическую - против неугодных государств, о свободе убивать мирных жителей, цинично относя их к "побочному ущербу", если речь идет о свободе от моральных обязанностей, веками выработанных человеческим обществом, - это не наши ценности. Они нам не нужны.

Не мы навязываем пустую дискуссию о "ценностях". Беларусь - не противник ЕС: ни экономический, ни идеологический, ни тем более военный.

Мы, как уже сказано, государство-партнер, причем весьма ответственный. И как партнер выполняем важнейшие функции - обеспечиваем общеевропейский транзит, сдерживаем трансграничные угрозы, выступаем стыковым элементом интеграционных процессов на востоке и западе континента.

Мы готовы чему-то поучиться у Евросоюза и перенять их опыт. Не считаем это зазорным. Например, разумная гармонизация нашего законодательства с более передовым европейским в таких областях, как деятельность банковско-финансовых структур, упрощение торговых операций, взаимодействие в сферах телекоммуникаций, транспорта, энергетики, была бы в наших интересах.

Но выпрашивать сотрудничество, призрачные перспективы членства, прогибаться, как некоторые рьяные европоклонники, мы не будем. Тем более не будем торговать своими национальными интересами.

В связи с этим, уважаемые дипломаты, хочу предостеречь вас от некоторых негативных моментов. В условиях сильнейшего внешнего давления на Беларусь в отдельных странах вас пытаются сделать этакими передатчиками различных зарубежных инициатив и ходатайств, не всегда полезных для Беларуси.

Есть золотое правило - дипломат не должен подпадать под влияние страны пребывания. Он обязан постоянно защищать интересы своего государства.

...Знаете, мы небогатые по двум причинам, я уже где-то это говорил. Во-первых, мы много производим. Если по паритету покупать, наш товарооборот считать или ВВП, то он уже, наверное, при упавшем долларе больше 100 миллиардов долларов. Ну вот по этому бандитскому курсу мы под 30 или 40 имеем. Но по паритету - это больше 100 миллиардов долларов. Это огромные деньги! Производим много, все умеем делать, на демонстрации посмотришь - любо-дорого. А почему не так богаты? Потому что конечную продукцию делаем. Высока себестоимость. А богатство ведь от прибыли. И прибыль, рентабельность невысокая в этих условиях. Во-вторых, мы плохо продаем. Мы можем наполовину увеличить цену нашей продукции. И многие предприятия это четко продемонстрировали, когда взяли в руки производство и торговлю нашими товарами.

Я говорил о ЕС. Пока мы там видим двойные стандарты в политике стран ЕС по отношению к Беларуси. И будем на это реагировать адекватно. Будут попытки давить на нас экономически - скорректируем нашу позицию по вопросам двустороннего сотрудничества, прежде всего в торговой и транзитно-транспортной сферах. Хотя, конечно, предпринимать подобные шаги мы не хотели бы. Они вряд ли приблизят нас к такой цели, к которой мы последовательно стремимся все эти годы, - к созданию "пояса добрососедства и безопасности" вокруг Беларуси и "единой стабильной Европы". Нашей Европы, потому что для Беларуси есть не только наша Россия, но и наша Европа.

И, вы знаете, я не верю тем, кто слишком пессимистично говорит о том, что в Европе к нам плохо относятся. Относились бы плохо - не увеличивали даже ту же квоту на поставку калийных удобрений, по текстилю, по химическим волокнам и так далее, не отошли бы, не отступили, не поддержали. Нормально и спокойно надо работать. Потому что у них тоже есть свои производители и свои интересы, и гармонизация этих интересов - очень важное дело.

Правильно сейчас поступает наша Белорусская калийная компания. Мы бы могли сегодня и миллион тонн калия на внешний рынок поставить. Но мы "подрежем" немецких производителей. Ну зачем же нам это делать? Они ведь потом начнут через свои правительства давить нас. А они для своих правительств, как вы для меня, дороже. И мы можем опять получить проблемы. Поэтому надо делать все аккуратно, осторожно, учитывая интересы таких же производителей такого же товара в Европе. И тогда все будет нормально.

То же самое и с Соединенными Штатами. Какие бы политические барьеры ни ставились в Вашингтоне, мы ищем и находим точки общей экономической заинтересованности. За пять лет товарооборот между нашими странами вырос более чем в два раза с чистой выгодой для Беларуси.

Что, у нас нет общих интересов в контексте глобальной безопасности с американцами? Есть. США здесь вынуждены искать с нами контакты. Борьба с международным терроризмом, трансграничной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми - вот далеко не полный перечень вопросов, в которых Беларусь сегодня является партнером Соединенных Штатов. И нам надо шире использовать имеющиеся возможности по наращиванию двустороннего сотрудничества.

К сожалению, наши усилия сталкиваются с неконструктивной позицией американской стороны. Политическое давление, угрозы и, наконец, открытое вмешательство во внутренние дела, неуважение мнения народа - вот далеко не полный инструментарий подходов США к Беларуси, который был без стеснения продемонстрирован в ходе недавней президентской избирательной кампании.

Что можно этому противопоставить?

Во-первых, не надо самих себя пугать американцами. Иногда какой-то конгрессмен где-то что-то вякнул, это попало в газету. А мало наши депутаты делают заявлений? Да если все напечатать, что Сергей Гайдукевич сказал в процессе предвыборной кампании по Америке... Или тот же Сергей Костян. Но американцы же так не реагируют на их призывы... Это позиция депутатов, они имеют право на это. А мы сразу: ай-ай, завтра чуть ли не война будет термоядерная развязана из-за Беларуси. Надо спокойно, друзья, реагировать на личную точку зрения того или иного заокеанского политика.

Возьмите другой пример. Сколько было визга, сколько наши доморощенные "свядомыя" кричали в канун саммита "восьмерки" в Питере: и задавят нас, и "белорусский вопрос" будут обсуждать. Но ни президент Буш, ни другие ни слова не сказали о Беларуси. Потому что там собрались ответственные политики, а не любители саморекламы. И если что-то говорить, надо выкладывать определенные факты. Если обсуждать несуществующий "белорусский вопрос", то что тогда надо говорить о войне на Ближнем Востоке, об Иране, Северной Корее, иракском конфликте, уже переросшем в глобальную войну, об отношениях с Россией? И где эти факты? В итоге не стали в Питере "белорусский вопрос" обсуждать. И никто даже не попытался поднять его. На это и надо ориентироваться. И, знаете, порой вот мы, цепляясь за какую-то пакостную статейку, проплаченную, может быть, нашими недоброжелателями в "Вашингтон пост" или в другой какой-то газете, мы начинаем сами "раскручивать" это внутри страны. На пользу нашим отношениям с Америкой это не идет. Надо быть более сдержанными. Особенно, когда закончился острый политический этап, давайте мы конструктивно будем настроены и если будем где-то критиковать Штаты, Евросоюз, то надо это делать по существу. Не надо переходить на мелочи. Потому что это действительно порой раздражает и посольство США, и наших партнеров в Соединенных Штатах Америки, которые хотят нам добра. Надо быть более ответственными и более дальновидными.

Еще раз подчеркиваю, надеюсь вы меня правильно поняли: отходить от принципов в главном нельзя - если надо критиковать, то надо это делать доказательно, корректно и цивилизованно. Не в бровь, а в глаз. Почему мы не напоминаем нашим оппонентам о соблюдении нами норм международного права, активном участии в международных организациях?

Беларусь в плане укрепления роли ООН в последнее время предпринимает немалые усилия. Как я говорил на недавнем саммите ООН, это организация, которая принадлежит всем странам, не только американцам. Ну там мы зацепили Америку. Но по существу - и хорошо! Я тогда не мог выйти из зала. Я и не знаю этих людей, кто они, политики, дипломаты - не давали выйти, жали руки: спасибо, вот молодец, что это так прямо все сказал. Потому что было это емко и по существу. И уважается такая позиция. Даже самими американцами. Они ж тоже не глупые люди, они же - высокого уровня люди - впервые, может быть, услышали: ну раз говорит Президент с трибуны ООН, наверное, значит надо прислушаться. А там же - инерция, во-первых, машины этой огромной, такой, как у нас в Советском Союзе была, а во-вторых, пока из Минска через десять дипломатов и недругов дойдет информация до Вашингтона, до политического руководства, она же не просто искажена, она выворочена наизнанку. И когда они слышат конкретную, но очень аргументированную и спокойную критику, они начинают предметно заниматься вопросом, появляется какой-то интерес, появляется новая точка зрения в администрации президента Соединенных Штатов Америки. Это тоже надо понимать. И быть в этом плане более ответственными.

Что касается ООН - мы здесь едины с подавляющим большинством государств Азии, Африки, Латинской Америки. Мы много лет сотрудничаем с этими государствами. А в прошлом году вышли на уровень стратегического партнерства с Китаем. Это дорогого стоит.

Вспомните, когда Цзянь Цзэминь накануне нашего референдума приехал к нам и открытым текстом поддержал Беларусь. Мало того, что приехал, так открыто здесь заявил о полной нашей поддержке. Вот пускай посол в Китае Тозик покопается в истории Китая, вряд ли он найдет такой случай. Ведь китайцы очень осторожны, очень прагматичны. Но сейчас они недвусмысленно заявили о поддержке.

Поэтому нам очень важно поддерживать эти отношения с китайским руководством, хорошие политические, но увеличивать торгово-экономические.

В последние годы Беларусь интенсивно развивает связи с Латинской Америкой, а у этого региона - большое будущее. Состоявшийся на днях визит в Минск президента Венесуэлы Уго Чавеса создает для нас еще одну и важную опору в этой работе. Человек идет на нормальное сотрудничество: вот, пожалуйста, приходите, делайте это, помогите нам в этом, заберите за это нефть.

Ну почему не воспользоваться этим? Ведь так работает Куба. Врачи, 20 тысяч в Венесуэле работают, за это рассчитываются нефтью.

Мы готовы оказать услуги. Им все надо. Богатейшая страна. Сейчас идет переоценка нефти, они могут выйти на первое место по запасам нефти в мире. И российские нефтяные олигархи признают это, что да, в Венесуэле огромные запасы нефти.

Ну так давайте смелее над этим работать. Такая задача поставлена перед Госсекретарем и первым вице-премьером.

Мы имеем ощутимую политическую отдачу, расширяем наше присутствие в этих странах. Причем не ради "демонстрации флага", это нам не очень нужно, а чтобы на прагматичной основе решать экономические задачи.

В целом у нас это получается: за пять лет товарооборот со странами Азии и Африки вырос более чем в три раза и объем экспорта в Латинскую Америку удвоился. И чем дальше мы продвигаемся в эти регионы, тем больше видим выгодных перспектив.

Что нам необходимо сделать для расширения сотрудничества с этими странами?

В первую очередь смелее и решительнее внедрять новые формы работы. Не только активнее продвигать традиционные виды продукции, но и подключаться к реализации крупных региональных проектов. Таких, например, как строительство Панлатиноамериканского газопровода или газопровода Иран - Пакистан - Индия, реконструкция Панамского канала, освоение северо-западных районов Китая.

Еще раз хочу подчеркнуть: работать надо активнее. Наше сотрудничество со странами мирового Юга пока еще очень сильно отстает от сходных с нами по потенциалу стран, не говоря уже о таких гигантах, как Япония, США, ЕС и та же Россия.

Вместе с тем принципиально важно, что здесь нам уже удалось закрепить стратегические для Беларуси отношения с такими центрами, как Китай, Индия, Венесуэла.

В Движении неприсоединения мы стали за последние годы узнаваемым и уважаемым участником. Наша принципиальная и ясная линия обеспечила нам важную и нужную поддержку в принципиальных для Беларуси вопросах в ООН.

Движение - один из сильнейших факторов в становлении многополярного мира. Задача - сделать его более активным и эффективным в центральных вопросах глобальной повестки дня. На предстоящем вскоре в Гаване саммите Беларусь вместе с другими его участниками будет добиваться именно этих целей. Это одно из важнейших направлений нашей внешнеполитической деятельности.

Уважаемые товарищи!

Со времени распада СССР, выхода Беларуси с ее экспортоориентированной экономикой "в свободное плавание" мы многому научились, определили приоритеты, приобрели друзей и партнеров, закрепились со своей продукцией на традиционных рынках и освоили новые. Мы научились работать в жестких условиях сегодняшнего мира. Словом, нам есть чем гордиться. Но сегодня этого уже недостаточно.

Наша с вами гордость за свою страну должна быть не просто фактором для "внутреннего потребления". Естественным выражением ее должно стать формирование положительного имиджа Беларуси за рубежом. Это актуально не только в экономике, но в политике, в культуре и других сферах.

Причем наш пиар-продукт должен быть рассчитан не на бюрократов из евроструктур и правительств иностранных государств: они свои оценки самостоятельно не формируют... Мы должны работать на представителей бизнеса и, конечно же, желательно, как бы ни сложно это было, на простых граждан. Каждый поляк и немец должен знать, что российский газ, пришедший в его дом, прошел через нашу страну, и мы сделали все возможное для того, чтобы это произошло.

Европейцы также должны знать, что мы защищаем их страну от нелегальной миграции, международной преступности, наркоторговли. Это актуальнейшая проблема для Европы. Европейцы также должны знать, что мы защищаем их страну от других посягательств. Надо активнее пропагандировать, что такое Беларусь, почему с нею выгоднее дружить, чем конфликтовать. И если нам удастся убедить в этом представителей разных слоев немецкого, польского, британского общества, других западных государств, правительствам этих стран будет намного труднее оправдать свои попытки давить на Беларусь.

Какой информационный прессинг устроили нашему послу в Польше! И когда мы встречались с ним, я сказал: "Слава Богу, что это произошло. Ты же стал в эпицентре всех событий в центре Европы. И у тебя же огромное преимущество: ты должен воевать один против них всех. Хочешь не хочешь, они вынуждены говорить так или иначе о твоей позиции, о позиции Беларуси". И граждане сделают вывод. А потом они же перебрали, явно перебрали в этом давлении, и ситуацию нам в итоге удалось повернуть в свою сторону. Поэтому не надо бояться, что там на тебя напали два десятка телевизионных камер, а надо радоваться этому. Тем более нам-то чего бояться?

Говоря это, я не ставлю перед вами задачу раскручивать имидж Лукашенко. Ваша задача - поддерживать и продвигать имидж страны, а если надо, то и защищать ее честь. Вы - представители не только Президента, но и государства, нашего суверенного, независимого государства в стране пребывания.

Сделаем Беларусь узнаваемой в мире - почувствуем реальную отдачу и в экономике, и в политике.

Я желаю вам успехов в этом благородном и нужном для нашего народа деле.



(Стенограмма публикуется с некоторыми сокращениями).