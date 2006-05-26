Статус жителей Евросоюза <негражданам> не полагается

Латвийским "негражданам" отказано в автоматическом предоставлении статуса постоянных жителей Евросоюза, сообщают информагентства.Об этом говорится в законопроекте, принятом Сеймом республики. "Неграждане" - в основном русскоязычное население - приравнены к жителям третьих стран. Для получения статуса жителя Евросоюза им придется выполнить ряд условий, в том числе сдать экзамен на знание латышского языка. При этом аналогичные экзамены, успешно сданные ранее, учитываться не будут.