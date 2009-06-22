Первый шаг со стороны Совета Европы навстречу Беларуси. Сегодня в Страсбурге открылась летняя сессия ПАСЕ.

Один из ключевых вопросов в повестке – восстановление статуса спецприглашенного для белорусского парламента. Его рассмотрение намечено на завтра. Однако, уже сегодня председатель Комитета министров Совета Европы, он же министр иностранных дел Словении Самуэль Жбогар, призвал европарламентариев к открытому диалогу с Беларусью. За событиями в Стрсбурге следит наш политобозреватель Ирина Юзвак. Она на телефонной связи со студией. Ирина, добрый вечер!

- Добрый вечер... Несмотря на то, что рассмотрение вопроса по Беларуси намечено на завтра, очень много говорят об этом и сегодня. Во всей повестке это один из важнейших вопросов. Не обошел его стороной и президент Парламентской ассамблеи Луис Мариа де Путч, открывая летнюю сессиию ПАСЕ. Он предположил, что статус специально приглашенного для парламента Беларуси, скорее всего, будет восстановлен.

- Это первый шаг со стороны Совета Европы, это протянутая рука белорусскому парламенту, и я убежден, что это принесет плоды,- заявил президент ПАСЕ. Его мнение разделяет и председатель Комитета министров Совета Европы, глава МИД Словении Самуэль Жбогар.

Я напомню, что голосование пройдет завтра, с основным докладом выступит Андреа Регони. Дебаты обещают быть непростыми. Сегодня нам удалось пообщаться в кулуарах, и мнения в общем-то разные. Две школы мысли разделяют парламентариев – с одной стороны – это нежелание идти на сотрудничество и диалог, то есть сначала какие-то условия, и только потом – диалог. Другая же сторона – выступает только за конструктивный диалог, расширение контатов на всех уровнях и скорейшее членство Беларуси в Совете Европы. Завтра мы станем свидетелями того, какая же сторона имеет большинство и как будут развиваться отношения белорусского и европейского парламентаризма. …

Спасибо, Ирина! Это была моя коллега Ирина Юзвак из французского Страсбурга. Завтра на сессии ПАСЕ будет рассмотрен вопрос о восстановлении спецприглашенного для белорусского парламента.