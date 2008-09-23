Стартовало досрочное голосование по выборам депутатов Палаты представителей

Для граждан, которые в воскресенье будут отсутствовать в своём округе заработали тысячи избирательных участков по всей стране. Напомним, при действующей системе выборов гражданин может голосовать только за кандидатов, которые баллотируются в пределах округа по месту жительства.



Пять ближайших дней есть на выбор у тех, кто не сможет отдать свой голос в воскресенье... Причём причины такого решения ни на одном избирательном участке объяснять не придётся. Основанием проголосовать досрочно может стать всё: от поездки на дачу и дня рождения до командировки. То же самое касается и белорусов, которые уже находятся за рубежом. 40 избирательных участков в 32-ух странах мира, от Украины до ЮАР, тоже отнесли к избирательному округу Минска. И неслучайно именно к Купаловскому, в соответствии с местом расположения МИДа.



Граждане уже к десяти утра стали приходить на избирательные участки. Документ, причём не важно паспорт это, студбилет или пенсионное удостоверение, не менее двоих членов участковой комиссии, собственноручная подпись и дата в списке избирателей. Схема голосования – для всех одна.



За тем, как проходят эти выборы уже следят десятки долгосрочных наблюдателей. А ближе к воскресенью, когда приедут краткосрочные коллеги, их количество увеличится почти до тысячи. Только миссию ОБСЕ, включая парламентскую ассамблею, представляют около 500-от человек. Кстати, сама миссия уже опубликовала два промежуточных отчёта о подготовке к выборам в Беларуси. Больше пока никаких комментариев — готовятся к третьему отчёту, который обнародуют на следующий день после выборов.



Эту избирательную кампанию уже назвали беспрецедентной. Начиная от повтора выступлений кандидатов в СМИ и заканчивая новациями в работе избиркомов. Так, наблюдатели от миссии СНГ предложили прорезь в избирательных урнах на ночь заклеивать белым листом бумаги. В присутствии кворума комиссии и с проставлением подписей. ЦИК тут же инициативу закрепил.



Ближайшие пять дней прийти на свой избирательный участок можно с 10.00 до 19.00. Перерыв в работе комиссий с 14.00 до 16.00.