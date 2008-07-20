Стартовала кампания по выдвижению кандидатов в депутаты Палаты представителей Национального собрания

Право выдвигать своих претендентов на места в парламенте имеют политические партии, трудовые коллективы и граждане путем сбора подписей.Участие в предвыборном состязании доступно большинству белорусов. Действующее законодательство предъявляет лишь несколько требований: необходимо иметь белорусское гражданство, достигнуть 21-го года и постоянно проживать на территории Беларуси. Чтобы стать кандидатом в депутаты, необходимо сформировать инициативную группу из не менее чем 10-ти граждан Республики Беларусь и собрать тысячу подписей избирателей.