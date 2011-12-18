США завершили вывод войск из Ирака, этим утром страну покинули последние части вооруженных сил
Новости Ирака. Нести службу в исламской республике остались лишь полторы сотни солдат и небольшой контингент морских пехотинцев, которые будут охранять американское посольство в Багдаде.Военная операция в Ираке началась в марте 2003-го. За это время погибли 126 тысяч мирных жителей и около 25 тысяч солдат, из которых 4,5 тысячи военных США. Пентагон потратил на эту операцию почти 770 миллиардов долларов.