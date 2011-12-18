США завершили вывод войск из Ирака, этим утром страну покинули последние части вооруженных сил

Лукашенко: «Дайте ему порулить! Дайте ему поработать!» Что это значит? Надо прийти и доказать на выборах свою состоятельность и стать Президентом

Выборы Президента всегда и в любой стране становятся событием номер один. Об этом спорят, об этом говорят и во время голосования, и много лет спустя. 19 декабря — год со дня выборов Президента Беларуси. Накануне этой даты Александр Лукашенко вспомнил свою первую избирательную кампанию и размышлял о президентском будущем уже после президентской работы. К этой теме Александра Григорьевича тонко подвел российский журналист Сергей Доренко, которому белорусский лидер дал интервью в начале недели.