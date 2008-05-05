США выбрали Азербайджан форпостом закрепления своих интересов в регионе Северного Кавказа

И готовы выложить на это три миллиона долларов. Белый дом намерен спонсировать президентские выборы в этой стране, которые запланированы на октябрь 2008-го. Официальный Баку подверг США критике и расценивает такую попытку как вмешательство во внутренние дела страны. В свою очередь штаты ничего предосудительного в своих действиях не видят и считают, что они будут только способствовать свободе и справедливости выборов.