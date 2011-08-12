США ввели новые экономические санкции против четырех белорусских предприятий

Речь идет о замораживании активов, американским компаниям запрещаются любые финансовые отношения с ними. В настоящий момент в черном списке — 9 белорусских предприятий.

Этой весной американский президент Обама уверял свою нацию и мировую общественность, что вводимые США санкции не будут направлены против белорусского народа, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Барак Обама, президент США:

Правительство США введет новые санкции против белорусских государственных предприятий, в дополнение к санкциям, визовым ограничениям и замораживанию активов, объявленных 31 января. Эти меры направлены против ответственных за репрессии и не направлены против народа Беларуси.

Черный список, составленный американскими чиновниками, теперь пополнила наша «Белшина», «Гродно-Азот», «Гроднохимволокно» и «Нафтан». На них не производят оружия или наркотиков. Бизнес стараются вести прозрачно. И уж явно ни в каких репрессиях они не замешаны. Работают здесь не террористы, а тысячи и тысячи белорусов, которые кормят свои семьи. Вышеназванные предприятия еще и активно торгуют на мировом рынке, поставляют в нашу страну валюту. Так что удар американские чиновники нанесли не по власти, а, скорее, по народу. Вопрос — насколько эффективны эти станции? — больше риторический.

Владимир Карягин, председатель Президиума Республиканской конфедерации предпринимательства:

Очень легко санкции применять, но очень трудно потом от них отказываться. Конечно, мы хотели бы отделить политику от экономики, чтобы рассматривать их порознь. Мы не приветствуем никогда и бизнес не приветствует механизмов давления на сам экономический механизм.

США, конечно, ведет очень своеобразную международную политику. И много чего обещает. Например, найти оружие массового поражения в ходе военной операции против мирного населения Ирака, а потом не находит. Или вести точечные бомбардировки военных объектов, а бомбит журналистов. В итоге погибают десятки и сотни тысяч мирных жителей Ирака, Афганистана, всё это преподносится борьбой за демократию, но только в выигрыше всегда оказывается почему-то США. Играть роль мирового жандарма от Африки до центра Европы не только хочется, но и получается очень выгодно с экономической точки зрения. Можно отсрочить даже дефолт. Главное, уметь экспортировать проблемы на плечи других и переводить стрелки. Сексуальный скандал в овальном кабинете хорошо заглушается бомбардировками Белграда, а экономические проблемы — поиском «недемократических» режимов на карте мира.

Александр Ивановский, первый проректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь

Для США и целого ряда других стран, которые являются мировыми лидерами, характерно смещение акцентов проблем внутренних на другую сторону.

Несостоятельны реплики и о якобы политзаключенных в белорусских тюрьмах. Речь о погромщиках правительственных зданий. Тех, кто раскаивается в содеянном, власть гуманно освобождает. Вчера глава государства помиловал 9 таких.

Список попавших под санкции предприятий в основном из нефтехимической сферы. Кстати, страны, которые США называют изгоями и демократизируют ковровыми бомбардировками, как правило, обладают большими запасами нефти и газа. С точки зрения бизнеса черный список белорусских предприятий может быть атакой на конкурентов.

Официальное заявление концерна «Белнефтехим»:

Концерн «Белнефтехим» расценивает действия Министерства финансов США как проявление недобросовестной конкуренции со стороны американских производителей по отношению к широко известным в мире и пользующихся заслуженным авторитетом предприятиям концерна.

Александр Муха, экономический аналитик:

Сегодня рынок нефтепродуктов, нефтехимии находится на подъеме. Этот бизнес исчисляется десятками, сотнями миллиардов долларов США. В текущей ситуации встает вполне закономерный вопрос: кому выгодны введенные экономические санкции? Ответ является очевидным, поскольку экономические санкции в отношении белорусских компаний выгодны в первую очередь конкретным американским производителям.

Эксперты склоняются к мнению, что США желают обострить экономическую ситуацию в Беларуси. Посеять раскол в обществе, которое бы занималось сменяющими друг друга цветными революциями, а не экономическим развитием страны. Банановые республики с дешевой рабочей силой всегда ценились во времена мировых кризисов.

Беларусь, конечно, не тот случай, но налицо попытка создать проблемы в белорусской экономике, причем с социальным подтекстом.

МИД с сожалением констатировал, что со стороны США упущена еще одна возможность уйти от конфронтации в отношениях.

Андрей Савиных, пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

В условиях нарастающего финансового и бюджетного кризиса, который усугубляется кризисом доверия американского общества к власти, Вашингтон продолжает принятие мер, которые наносят ущерб, прежде всего, интересам американских бизнесменов, выгодно сотрудничающих с белорусскими производителями.



Беларусью будет принят ряд мер ограничительного характера в отношении США. Также наша сторона направит послание руководству Таможенного союза и ЕврАзЭС о выработке совместной позиции по этому вопросу. Как показывает практика, ни одна страна в мире — будь это даже большая Россия — не застрахована от американских санкций, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».