США ведут тайную слежку за банковскими счетами своих граждан по всему миру

Новый скандал может разразиться в США. Как сообщают информагентства со ссылкой на газету Los Angeles Times, администрация Джорджа Буша уже в течение года ведет тайную слежку за банковскими счетами и операциями своих граждан по всему миру.

Новый скандал может разразиться в США. Как сообщают информагентства со ссылкой на газету Los Angeles Times, администрация Джорджа Буша уже в течение года ведет тайную слежку за банковскими счетами и операциями своих граждан по всему миру.

По данным газеты, доступ к секретной информации Соединенные Штаты получили "без ведома многих банков и их клиентов". Для такого доступа США используют считающуюся закрытой систему межбанковских информационных обменов SWIFT, участниками которой являются около 7,9 тыс. банков и финансовых институтов в 205 странах. При этом Министерство финансов США входит в эту систему на ее американском участке, используя тайные ордера.

Администрация Джорджа Буша, пытаясь избежать огласки, попросила газеты не обнародовать данные о секретной программе. Однако сразу несколько крупных изданий отказались пойти на уступки, мотивируя это тем, что слежка может задевать интересы и нарушать права американских граждан, точно так же как ставшая недавно известной программа прослушивания телефонных разговоров и просмотра электронной почты, осуществляемая Агентством национальной безопасности США.