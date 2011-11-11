США убивать мирных жителей выгоднее, чем их просвещать? ЮНЕСКО вынуждена отказаться от новых программ из-за нехватки средств

Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры — ЮНЕСКО — вынуждена отказаться от новых программ из-за нехватки средств. Такое заявление сделал представитель структуры после замораживания финансирования со стороны США и нескольких других стран.

Данный шаг США и партнеров — торжественная порка организации, которая решилась пойти против воли Америки. Формальным поводом к прекращению выплат стало принятие в ряды ЮНЕСКО Палестины.

Призывы прекратить финансирование ООН в Белом доме и Конгрессе звучали и ранее. При этом американские политики всегда заявляли, что траты на интернациональные мирные инициативы слишком тяжелое бремя для США.

Америка вносила в общую копилку поддержки образования, науки и культуры около 80 миллионов долларов в год. На недавнюю агрессию против Ливии, что являлось прямым нарушением мандата Совбеза ООН, США, по словам вице-президента Джо Байдена, потратили около 2 миллиардов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.