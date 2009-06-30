США: С приходом Барака Обамы отношения с Беларусью изменятся

- Что вы сегодня захотите увидеть в нашей стране - идите и смотрите своими глазами. Вам будут открыты все дороги, все пути: начиная от военного комплекса и заканчивая государственными направлениям, - заявил Александр Лукашенко. В делегацию конгрессменов, находящуюся с визитом в Беларуси, входят три сенатора и пять членов палаты представителей конгресса США. Среди них представители как демократической, так и республиканской партий.

- Мы искренне надеемся, что именно мы сможем способствовать нормализации наших отношений, - отметил на встрече с Александром Лукашенко председатель комиссии США по безопасности и сотрудничеству в Европе Бенджамин Кардин. - Мы полностью уважаем целостность и суверенитет каждой страны, но соответствие принципам ОБСЕ - предмет наблюдения всех стран-участников этой организации.



По словам Президента, сотрудничая с США, белорусское государство сможет сделать жизнь своего народа более достойной, быстрее преодолеть последствия мирового финансово-экономического кризиса.



- Мы готовы поступиться своими интересами, где-то отступить от твердой позиции, если это, конечно, не касается принципиальных вопросов: нашего суверенитета, независимости, - заявил Александр Лукашенко.



Александр Лукашенко подчеркнул, что у нашего государства нет никаких закрытых тем в отношениях с США.

- Что вы сегодня захотите увидеть в нашей стране - идите и смотрите своими глазами. Вам будут открыты все дороги, все пути: начиная от военного комплекса и заканчивая государственными направлениям, - добавил Александр Лукашенко.



Александр Лукашенко привел примеры позитивного делового сотрудничества между странами: даже несмотря на санкции о заинтересованности в приходе на белорусский рынок заявили такие крупные американские компании, как «Катерпиллар», «ханивел», «Филипс Люмиледс».



- В нашей стране много сфер для потенциального вложения капитала, которые могут заинтересовать инвесторов: промышленность, энергетика, сельское хозяйство, туризм, строительство, финансы, - отметил глава государства.



Президент также отметил, что имеется значительный потенциал взаимовыгодного сотрудничества в таких сферах, как наука, здравоохранение, гуманитарное сотрудничество, передает корреспондент БЕЛТА.

КСТАТИ

Беларусь готова вернуться к разговору о восстановлении взаимного полноценного дипломатического присутствия при условии полной отмены на законодательном уровне введенных против Беларуси санкций и их правовой основы – «Закона о демократии в Беларуси», заявил Президент.