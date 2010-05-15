США решили вступить в антиизраильский «Альянс цивилизаций»

Администрация Белого дома приняла решение о вступлении США в международную организацию «Альянс цивилизаций», известную своей критикой как израильского, так и американского правительств.

По информации издания, официально США объявят о своем вступлении в эту организацию до конца этой недели. По информации источника в администрации Барака Обамы, Израилю не следует воспринимать это действие как направленное против себя, однако оно, несомненно, является поводом переосмыслить некоторые вопросы двустороннего сотрудничества, сообщает The Jerusalem Post.

«Альянс цивилизаций» был создан в 2005 году по инициативе премьер-министра Испании Хосе Луиса Родригеса Сапатеро. Главной задачей организации, действующей под эгидой ООН, было объявлено налаживание диалога между цивилизациями, особенно, между западной и исламской. Альянс также ставит своей целью борьбу с экстремизмом и «эксклюзивизмом» – провозглашением себя единственным носителем истины.