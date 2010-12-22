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США против резолюции ООН в отношении нацизма, Украина и Евросоюз воздержались, 129 стран – «за»

22 декабря 2010 07:55
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Генассамблея ООН осудила прославление нацизма. Принятая на заседании резолюция призывает все государства бороться с героизацией нацизма, включая легионеров «Ваффен СС», и с попытками осквернения или разрушения памятников ветеранам Второй мировой.

В этом году документ впервые обращает внимание на недопустимость использования Интернета для прославления нацизма, пропаганды расистских и ксенофобских идей. Поддержали данный документ 129  стран. В числе воздержавшихся — старны Евросоюза, Молдавия, Грузия и Украина. Против высказались США, Палау и Маршалловы острова, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Такого рода резолюция ежегодно принимается на ГА ООН с 2005 года по инициативе России совместно с целым рядом других стран.  Делегация США традиционно голосует «против», мотивируя свой подход тем, что резолюция якобы противоречит принципам свободы выражения мнений, а методами уголовного наказания с расизмом бороться нельзя.

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