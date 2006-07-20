США продолжают тенденциозно освещать ситуацию с правами человека в Беларуси

Анализ доклада Государственного департамента США о ситуации в области прав человека в мире в 2005 году свидетельствует о продолжении тенденциозного и однобокого освещения Соединенными Штатами Америки ситуации с правами человека в Беларуси. Об этом заявил пресс-секретарь МИД нашей страны Андрей Попов. комментируя по просьбе корреспондента БЕЛТА данный документ.

"Американская сторона на словах декларирует такие благородные цели подготовки этого документа, как содействие распространению свободы и демократии, соблюдение принципа невмешательства во внутренние дела суверенных стран. Однако на деле та настойчивость, с которой США опираются в докладе исключительно на мнение оппонентов белорусского правительства, как раз не отвечает заявленным критериям и, наоборот, является ярким примером необоснованного использования правозащитной тематики в качестве предлога и инструмента для давления на суверенное государство. Беларусь считает такие методы абсолютно неприемлемыми и контрпродуктивными", - подчеркнул Андрей Попов.

Особенно некорректной и нелогичной, по его словам, выглядит критика отдельных положений белорусского законодательства, правоприменительной практики, в то время когда существуют многочисленные серьезные нарушения прав человека и случаи дискриминационной практики в самих США, что зафиксировано международными правозащитными организациями.

Как подчеркнул Андрей Попов, в докладе приводятся преимущественно те примеры, по которым белорусская сторона уже давала обстоятельные комментарии в предыдущие годы. "Таким образом, на протяжении ряда лет информация официальных белорусских структур намеренно игнорируется или ставится под сомнение", - сказал пресс-секретарь МИД. В этой связи он призвал американскую сторону к более ответственному и внимательному изучению соответствующей информации белорусских госорганов при подготовке очередных докладов о ситуации с правами человека в Беларуси, сообщает БелТА.

Андрей Попов добавил также, что защита основополагающих прав и свобод человека находится в сфере повышенного внимания всех ветвей власти Беларуси. Подготовка комментария Министерства иностранных дел относительно доклада Госдепартамента США свидетельствует об открытости и прозрачности работы государственных структур в этой области, подчеркнул пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.