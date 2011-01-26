США признали свое участие в финансировании внесистемной белорусской оппозиции

Это следует из публикации на официальном сайте службы помощи американского правительства другим государствам.

Львиная доля средств, согласно отчетам организации, уходит на различные негосударственные политические образования. И, как показала «Плошча», с весьма печальными результатами. При этом американская правительственная структура в текущем году намерена продолжать свою в прямом смысле деструктивную деятельность в нашей стране, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

ForeignАssistance.gov:

В 2011 финансовом году США могут выделить Беларуси 14 миллионов долларов. Из запланированных средств свыше 9 миллионов долларов предполагается направить на развитие в области демократии. На борьбу с транснациональной преступностью — 400 тысяч долларов.

По мнению многих, в условиях усиления глобальной преступной террористической активности и случившейся буквально накануне трагедии в российском аэропорту «Домодедово» это выглядит почти намеренным кощунством.