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США признали свое участие в финансировании внесистемной белорусской оппозиции

26 января 2011 19:51
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Это следует из публикации на официальном сайте службы помощи американского правительства другим государствам.

Львиная доля средств, согласно отчетам организации, уходит на различные негосударственные политические образования. И, как показала «Плошча», с весьма печальными результатами. При этом американская правительственная структура в текущем году намерена продолжать свою в прямом смысле деструктивную деятельность в нашей стране, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

ForeignАssistance.gov:
В 2011 финансовом году США могут выделить Беларуси 14 миллионов долларов. Из запланированных средств свыше 9 миллионов долларов предполагается направить на развитие в области демократии. На борьбу с транснациональной преступностью — 400 тысяч долларов.

По мнению многих, в условиях усиления глобальной преступной террористической активности и случившейся буквально накануне трагедии в российском аэропорту «Домодедово» это выглядит почти намеренным кощунством.

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