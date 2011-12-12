США полностью освободили от своего присутствия базу ВВС «Шамси» на северо-западе Пакистана

Телеведущий Евгений Киселев: Я в Беларуси не живу и не хотел бы судить о том, о чем я не знаю

Выборы в России вызвали самые противоречивые отклики и комментарии в разных странах. А для Беларуси это важно еще и потому, что мы с Россией вновь очень тесно интегрируемся экономически. Но напомним, что политическое руководство весьма и весьма влияет на экономические отношения. И не только Беларусь в такой роли. Украина, например, все еще пробует протиснуться в Евросоюз, но газ-то идет из России. Глядя из Киева на все это, интервью ведущему программы «Картина мира» на телеканале «РТР-Беларусь» Юрию Козиятко дал не киевский, но сейчас уже и не московский оракул — известный телеведущий Евгений Киселев.