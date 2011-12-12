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США полностью освободили от своего присутствия базу ВВС «Шамси» на северо-западе Пакистана

12 декабря 2011 08:56
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Новости Пакистана. Теперь база перешла под контроль пакистанских военных.

С 2001 года США арендовала этот объект на территории Исламской республики для запуска беспилотных самолетов, которые наносили удары по позициям экстремистов в пакистано-афганском пограничье. Однако официальный Исламабад в срочном порядке потребовал освободить военный объект после авиа-удара НАТО по пакистанскому блокпосту, в результате которого погибли 25 пограничников.
Помимо этого, правительство Исламской республики уже заявило о намерениях кардинально пересмотреть отношения с Америкой и их союзниками по блоку НАТО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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