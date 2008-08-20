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США и Польша заключили соглашение по ПРО

20 августа 2008 13:51
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Договор о размещении элементов американской противоракетной системы подписали в Варшаве госсекретарь США Кондолизза Райс и министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Речь идет о батарее зе¬нитно-ракетных комплексов "Пэтриот" с 96 ракетами. Переговоры по этому вопросу продол¬жались полтора года. Помимо ракет в Польше, планы США по развертыванию системы ПРО в восточной Европе включают в себя также размещение радара в Чехии. Американское руководство утверждает, что система ПРО предназначена для отслеживания пусков баллистических ракет третьих государств.

К слову, Россия выступает категорически против размещения ПРО США в Европе, поскольку видит в ней угрозу своей безопасности. Отметим, в парла¬менте Польши также далеко не все одобряли ратификацию согла¬шения. Не поддерживала свое правительство и большая часть населения. Поляки видели в этом прямую угрозу для своей страны.

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