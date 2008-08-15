США и Польша подписали договор о размещении элементов ПРО

Это предварительное соглашение. Так, предусмотрено размещение на территории Польши батарей "Пэтриот". К 2012 году в Польше планируется разместить постоянный американский гарнизон. Соглашение также содержит декларацию о предоставлении американской военной помощи в случае угрозы Польши со стороны третьих государств. В планы Вашингтона входит размещение радиолокационной станции в Чехии. Договор с Чехией уже подписан, но ещё не вступил в силу.