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США диктуют союзникам правила игры в сфере ИИ. Свободного рынка не будет? Мнение Андрея Муковозчика

28 августа 2026 17:17
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Время авторской журналистики. Андрей Муковозчик и его рубрика «Накипело» на СТВ.

Муковозчик: рабочего человека очень трудно сделать «невероятным».


 

США диктуют союзникам правила игры в сфере ИИ. Свободного рынка не будет? Мнение Андрея Муковозчика-2

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:
Похоже, на нашей планете появляется еще одна разделительная линия, и проходит она прямо по искусственному интеллекту. Потому что только в июне 2026 года Соединенные Штаты Америки и еще 35 государств подписали «Заявление о возможностях в области ИИ». А уже в августе американский Госдепартамент подготовил проект следующего документа, предложив партнерам-подписантам определиться с позицией. Медиа сообщают следующее: «Вашингтон хочет, чтобы все эти страны отказались от китайских разработок в сфере ИИ, иначе их исключат из Коалиции или, возможно, ограничат доступ к американским разработкам».

Слово «возможно» здесь означает «обязательно исключат», если как следует понимать американский английский. Иными словами, англосаксы нашли еще одну область, в которой они желают быть монопольными лидерами и старательно «нагибают» всех своих союзников и приближенных, пока только их, стать в подчиненное положение, безо всякой там демократии. Никакого свободного рынка в этом вопросе для стран-подписантов не существует. Вы либо ведете себя так, как предписывается из Вашингтона, либо вас отлучают даже от крошек с барского искусственно-интеллектуального стола. 

Ну и чем вам не Вашингтонский обком с положенным таковому самодурством, чванством и готовностью наказать кого попало?

Подробности в видео.

# Авторская журналистика на СТВ # Андрей Муковозчик # Новости США # Китай # Искусственный интеллект

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