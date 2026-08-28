США диктуют союзникам правила игры в сфере ИИ. Свободного рынка не будет? Мнение Андрея Муковозчика

Андрей Муковозчик, писатель, колумнист «СБ. Беларусь сегодня»:

Похоже, на нашей планете появляется еще одна разделительная линия, и проходит она прямо по искусственному интеллекту. Потому что только в июне 2026 года Соединенные Штаты Америки и еще 35 государств подписали «Заявление о возможностях в области ИИ». А уже в августе американский Госдепартамент подготовил проект следующего документа, предложив партнерам-подписантам определиться с позицией. Медиа сообщают следующее: «Вашингтон хочет, чтобы все эти страны отказались от китайских разработок в сфере ИИ, иначе их исключат из Коалиции или, возможно, ограничат доступ к американским разработкам».

Слово «возможно» здесь означает «обязательно исключат», если как следует понимать американский английский. Иными словами, англосаксы нашли еще одну область, в которой они желают быть монопольными лидерами и старательно «нагибают» всех своих союзников и приближенных, пока только их, стать в подчиненное положение, безо всякой там демократии. Никакого свободного рынка в этом вопросе для стран-подписантов не существует. Вы либо ведете себя так, как предписывается из Вашингтона, либо вас отлучают даже от крошек с барского искусственно-интеллектуального стола.

Ну и чем вам не Вашингтонский обком с положенным таковому самодурством, чванством и готовностью наказать кого попало?