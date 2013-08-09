США частично эвакуировали консульство в Пакистане из-за угроз «Аль-Каиды»

Новости США. США частично эвакуировали консульство в Пакистане. Большинство сотрудников временно переведены из Лахора в Исламабад. Такое мероприятие связано с угрозой террористических нападений. Ранее Вашингтон приостановил работу еще 19 посольств и консульств на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Планировалось, что они будут закрыты всего на один день. Однако запрет продлили до 10 августа.

Массовая эвакуация дипломатов прошла после перехвата спецслужбами США сообщений «Аль-Каиды». В них велась речь о подготовке нападений террористов на американские дипмиссии, сообщили в программ Новости «24 часа» на СТВ.

Вслед за Штатами работу своих посольств на Ближнем Востоке приостановили Канада, Великобритания и Франция.