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Сроки внеочередных выборов в Украине перенесены

26 апреля 2007 09:44
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Не дожидаясь решения Конституционного суда о соответствии его предыдущего указа о роспуске парламента основному закону страны, Виктор Ющенко подписал указ о перенесении внеочередных выборов с 27 мая на 24 июня. Об этом президент заявил в очередном обращении к народу, которое транслировалось накануне в вечернем телеэфире.
Как отметил глава государства, он принял во внимание обращения ЦИК Украины об отсутствии кворума, что делает невозможным проведения выборов 27 мая. Также он напомнил о последнем постановлении Высшего административного суда, в котором идет речь о нарушении сроков и порядка образования окружных избирательных комиссий.

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