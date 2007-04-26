Сроки внеочередных выборов в Украине перенесены

Не дожидаясь решения Конституционного суда о соответствии его предыдущего указа о роспуске парламента основному закону страны, Виктор Ющенко подписал указ о перенесении внеочередных выборов с 27 мая на 24 июня. Об этом президент заявил в очередном обращении к народу, которое транслировалось накануне в вечернем телеэфире.

Как отметил глава государства, он принял во внимание обращения ЦИК Украины об отсутствии кворума, что делает невозможным проведения выборов 27 мая. Также он напомнил о последнем постановлении Высшего административного суда, в котором идет речь о нарушении сроков и порядка образования окружных избирательных комиссий.