Среда - день встреч чиновников с жалобщиками

Президент подписал указ о новом порядке работы с обращениями граждан. В Беларуси все обращения граждан первоначально будут рассматривать непосредственно на местах.

Авторы нового законодательного акта рассчитывают, что будет выстроена четкая и понятная для всех система работы с жалобами.

Из нововведений - определение среды как дня личного приема чиновников и распространение новых правил на жалобы со стороны средств массовой информации, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Этот указ - отнюдь не очередной документ в стопке уже существующих законодательных актов, посвященных борьбе с бюрократией и волокитой. Указ - четкое и понятное разъяснение действий граждан и чиновников. Механизм их взаимодействия становится ещё более прозрачным - особенно в среду. Именно в этот день недели в рабочем графике специалистов исполкомов теперь определен для работы с жалобами и встреч с жалобщиками. Будет ли для чиновника четверг "рыбным" днем, а пятница - "банным" - это решит он сам, а вот то, что среда - день приема граждан - это четко определено новым президентским указом.

Директива №2 о дебюрократизации госаппарата, указ о борьбе с коррупцией, принцип одного окна - это звенья одной законодательной цепи. Ужесточение требований к чиновникам - отнюдь не разовая акция. В Беларуси за последние три года развернулась последовательная и планомерная работа по усилению ответственности тех, кто может повлиять на проблему, а то и жизнь человека, одной лишь подписью в служебном документе.

Когда борьба с проблемой превращается в борьбу с чиновником, человек начинает писать. Когда же многомесячная, а нередко и многолетняя переписка ни к чему не приводит, белорусы пишут Президенту. Более 40 тысяч писем пришло в Президентскую Администрацию в прошлом году. В нынешнем - число жалобщиков, похоже, будет немного поменьше. За 9 месяцев в почтовом ящике по адресу Карла Маркса,38 оказалось около 22 тысяч обращений граждан, столкнувшихся с формализмом и чиновничьей волокитой. Специалисты утверждают, что 70% посланий должны были в первую очередь прочитать представители местной власти.

В Беларуси все обращения граждан теперь первоначально будут рассматриваться непосредственно на местах: местными гор- и райисполкомами. Такой принцип прописан новым Президентским указом.

По Конституции любой гражданин со своей жалобой может обратиться в любую организацию, однако логично, что проблемы, которые могут быть решены на местном уровне, там и должны решаться. Конечно, если человек не удовлетворен тем, как рассмотрели его жалобу или просьбу, он может обратиться в вышестоящий орган. Сделать это будет теперь гораздо проще: согласно указу, в любой организации на доступном месте должна быть размещена информация о местонахождении вышестоящей организации.