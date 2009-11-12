Спустя два часа Президенты удвоили задачу

Со времени прошлого официального визита Ильхама Алиева в Беларусь прошло ровно 3 года.

За этот период уже главы правительств успели встретиться трижды, товарооборот вырос с 37 миллионов долларов до 111, и в нынешний, непростой с точки зрения экономики, год, Беларусь и Азербайджан не только не сбавили, но и прибавили – около 9 процентов.

Это редкий случай для современных экономик, которые переживают сейчас совсем не лучшие времена: Беларусь и Азербайджан в 2009 году наторговали больше, чем за аналогичный период в 2008 году. За 9 месяцев — уже 94 миллиона долларов, для Беларуси к тому же и сальдо положительное.

У Александра Лукашенко и Ильхама Алиева заметно приподнятое настроение. Начинать переговоры, когда взаимные экономические показатели со знаком «плюс», намного легче, да и планы на будущее строить проще. Официальная церемония встречи – по всем правилам протокола: рота Почетного караула, гимны обеих стран и знакомство с ключевыми министерскими персонами обоих государств.

Встреча «один на один». В той её части, которая прошла в открытом формате, Александр Лукашенко и Ильхам Алиев сообщают журналистам, что весьма удовлетворены уровнем двухстороннего взаимодействия. Странам удалось найти эффективный механизм управления сотрудничеством, говорит наш Президент. У нас есть ответственность при исполнении решений, добавляет азербайджанский лидер.

Александр Лукашенко:

Мы нащупали те направления, по которым можем сегодня идти — это главное в торгово-экономических взаимоотношениях. Иногда и одна, и другая страна имеют потенциалы и никак не могут их сложить. Мы чётко договорились и апробировали: мы идем современными методами, создаем совместные производства, работаем на внутренние рынки.

Ильхам Алиев:

Отношения между нашими странами развиваются очень бурно, динамично и эффективно. Я очень рад, что всё, о чём мы договаривались, успешно реализуется, причём в сжатые сроки и качественно.

Встреча в формате «один на один» длилась 2 часа вместо запланированных 30 минут. Почему задержались и о чем говорили главы двух государств за закрытыми дверями, стало понятно в ходе расширенного формата двусторонних переговоров.

1 миллиард долларов – эта цифра из уст двух лидеров прозвучала неожиданно. Ведь поначалу Александр Лукашенко и Ильхам Алиев озвучили цифру в 500 миллионов, а спустя 2 часа задачу удвоили.

Ильхам Алиев:

Я уверен, что реализация того, что мы сегодня определили, намного увеличит объём товарооборота. Я полностью разделяю мнение, что сегодняшний уровень, несмотря на бурный рост, не отвечает потенциалам наших государств. Полмиллиарда — вполне реальная цифра, мы можем это наметить как временный рубеж. А в будущем, в результате реализации всего того, о чём мы сегодня говорили, всё измеряться будет уже миллиардами.

Александр Лукашенко:

Надо идти дальше: реализовать на практике идеи по созданию в Азербайджане совместных производств автокранов, лифтового оборудования, навесной сельскохозяйственной техники. У нас накоплен большой опыт модернизации промышленности, мы готовы делиться с нашими друзьями.

Мы только что договорились, что надо двигаться от простых форм торговли к совместным производствам.

Кроме совместных производств, ускорить создание которых предложил глава нашего государства, Александр Лукашенко ещё напомнил об одном направлении – создании совместных бизнес-центров и Совета делового сотрудничества. Дабы сделать более благоприятным бизнес-климат в обеих странах.

Взаимные договоренности тут же скрепили подписями. Президенты оставили свои в Совместной Декларации. Министры – в соглашениях о сотрудничестве: в области молодежной политики, образования, в сфере архивного дела, между пограничными ведомствами и комитетами госбезопасности.

Президент Азербайджанской Республики не мог не посетить площадь Победы, ведь оно — из нашей общей, советской истории. Хотя Ильхам Алиев родился спустя 16 лет после окончания Великой Отечественной войны, но Алиев-студент в свое время посвятил себя истории и в 1985 году защитил диссертацию, получив степень кандидата исторических наук.