Спокойствие "Большой восьмерки" нарушено

Несколько тысяч активистов антиглобалистских движений прорвали полицейский кордон, перекрывший доступ к курортному местечку Хайлигендамм. Позже там должна начаться встреча лидеров стран "Большой восьмерки". Самой острой темой должен стать диалог президентов США и России, которые пока заочно обвиняли друг друга в нарушении баланса, авторитаризме и колониальной политике. Однако в случае успеха антиглобалисты могут помешать напряженному выяснению отношений мировых лидеров.