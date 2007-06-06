Прямой эфир

Спокойствие "Большой восьмерки" нарушено

06 июня 2007 14:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Несколько тысяч активистов антиглобалистских движений прорвали полицейский кордон, перекрывший доступ к курортному местечку Хайлигендамм. Позже там должна начаться встреча лидеров стран "Большой восьмерки". Самой острой темой должен стать диалог президентов США и России, которые пока заочно обвиняли друг друга в нарушении баланса, авторитаризме и колониальной политике. Однако в случае успеха антиглобалисты могут помешать напряженному выяснению отношений мировых лидеров.

Другие новости рубрики

Все новости
06 июня 2007 10:55

Российская сторона признала счета по ликвидации последствий аварии на трубопроводе Унеча-Вентспилс

06 июня 2007 10:44

Захват заложников в целях защиты прав рабочих Нигерии

06 июня 2007 08:23

"Большая восьмерка" начала работу в Германии