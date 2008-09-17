Спикер Верховной рады Украины Арсений Яценюк подал в отставку

Решение о сложении полномочий он объяснил официальным распадом "оранжевой" коалиции. Яценюк будет исполнять обязанности спикера пока его заявление об уходе с поста не рассмотрит регламентный комитет.



Напомним, накануне президент Украины выступил с резкой критикой в адрес своих бывших союзников. Виктор Ющенко обвинил Юлию Тимошенко в измене национальным интересам и заявил, что даже если будет сформировано новое большинство, долго оно не просуществует.



По закону у депутатов парламента остается 29 дней на формирование коалиции. В противном случае президент вправе назначить досрочные выборы.