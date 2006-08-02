Специальный самолет доставил из Ливана на родину тело наблюдателя ООН - гражданина Китая

2 августа утром специальный самолет доставил из Ливана на родину тело погибшего наблюдателя ООН - гражданина Китая. Тридцатичетырехлетний подполковник Ду Чжаоюй погиб 25 июля в результате авиаудара израильских ВВС по посту наблюдателей ООН. Вместе с ним погибли миротворцы из Австрии, Финляндии и Канады. Всего в Ливан в феврале и апреле было отправлено 182 китайских миротворца. Эта группа стала первыми миротворцами из КНР, размещенными на Ближнем Востоке. Премьер-министр Израиля ранее выразил <глубокое сожаление в связи с гибелью наблюдателей ООН>.